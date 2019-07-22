Внешний фон умеренно позитивен на сигналах ФРС о необходимости дополнительных мер борьбы с низкой инфляцией, что не оставило сомнений в снижении ставки 31 июля на 25 б.п. и повысило до 70% воспринимаемую рынком вероятность снижения на 50 б.п. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Вильямс отметил, что лучше принимать превентивные меры, чем ждать наступления экономической катастрофы. Правда это высказывание могло быть вырвано из контекста академического выступления. Кроме того, в результате ареста британского танкера иранскими властями остановилось падение цен на нефть, которое наблюдалось на прошлой неделе (Brent —6,6%) на фоне снижения прогнозов спроса на нефть от МЭА и восстановления добычи углеводородов в Мексиканском заливе.

В условиях позитивного внешнего фона российский рынок дрейфует в узком диапазоне. Внутренние факторы поддержки рубля не очень сильные: объем налоговых выплат во второй половине июля – 2,5 трлн руб. – не самый крупный в году и может нивелироваться плановым ускорением роста бюджетных расходов. Кроме того, в ближайшие дни Газпром должен выплатить дивиденды почти на 400 млрд руб., из которых, по нашим оценкам, около 30% может быть конвертировано в валюту в пользу нерезидентов. Наконец, снижение объема предложения Минфина на аукционах ОФЗ означает замедление притока иностранных инвестиций на российский долговой рынок. Решение S&P подтвердить рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- не стало сюрпризом для рынка, так позитив от снижения риска санкций уравновешивается негативом от слабых темпов экономического роста.

Ключевые темы недели. Оптимизм глобальных инвесторов относительно EM ждет проверка на прочность. Во-первых, всю неделю будут выходить данные по экономике США, включая ВВП, которые покажут насколько сильно действительно требуется снижение ставки ФРС. Вовторых, доклад МВФ о перспективах мировой экономики (пн), может напомнить инвесторам о рисках за пределами США. В-третьих, заседание ЕЦБ (ср), на котором могут быть озвучены сигналы к смягчению ДКП, может подчеркнуть, что снижение ставок DM и EM может быть синхронным, что не гарантирует ослабление доллара на мировых рынках.

В России ключевым событием станет решение по ставке Банка России (пт). Мы по-прежнему ожидаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 7,25% вслед за замедлением роста ИПЦ до 4,7% г/г в июне благодаря стабилизации мировых цен на зерно и крепкому рублю. Низкая предсказуемость данных факторов делает маловероятным более агрессивное снижение ставки ЦБ, тем более на неопорном заседании, не сопровождающимся изменением прогнозов.

Для российского рынка, который зависит от притока иностранного капитала в ОФЗ, наиболее важным будет не столько точечное снижение ставки ЦБ 26 июля, сколько среднесрочный сигнал. Тональность комментария ЦБ РФ вероятно останется мягкой, учитывая, что инфляция в РФ замедляется сильнее прогнозов самого ЦБ и, по нашим прогнозам, может опуститься до 4,0% в конце года (ниже прогноза ЦБ 4,2-4,7%). Это должно ориентировать рынок на потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до 6,5% в ближайшие 6-12 мес. при условии отсутствия внешних шоков. В своей коммуникации ЦБ важно подчеркнуть, что он не пытается «лечить» ставкой слабый экономический рост, иначе ее снижение может быть воспринято рынком как реакцию на давление со стороны реального сектора. Само по себе осторожное снижение ставки по мере замедления инфляции (поддержание положительных реальных ставок) не представляет собой смягчение ДКП и не является негативным событием для рынка.