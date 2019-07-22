Теханализ: "Магнит" - тренд разворачивается
На прошлой сессии (19 июля) котировки уверенно пробили нижнюю границу оранжевого восходящего канала. Краткосрочный потенциал снижения на мой взгляд ограничен нижней границей Envelopes (индикатор Конверты), которая сейчас находится в области 3700 руб.
Индикаторы указывают на смену настроений инвесторов с нейтральных на негативные:
— трендовые показатели ADX и MACD демонстрируют отсутствие тенденции, но по обоим индикаторам возникли классические сигналы на продажу – это может привести к смене тренда или боковику;
— RSI говорит о равенстве сил «быков» и «медведей», но пологие «медвежьи» дивергенции (красные линии) по стохастическому осциллятору и RSI вносят технический негатив.
На недельном графике консолидация в рамках синего канала принимает вид восходящего клина, который в теории завершается пробоем нижней границы и дальнейшим снижением.
В целом технический расклад осторожно-негативный. Хорошей точкой входа для спекулятивного шорта может стать пробой нижней границы клина (сейчас около 3730 руб.) в совокупности с нижней границей Envelopes (3700 руб. в моменте). Ближайшая поддержка – 3445 руб.
При этом покупки могут быть оправданы исключительно после преодоления 4000 руб. Первая серьезная остановка в таком случае – 4275 руб. Позитивный исход сейчас менее вероятен.
Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. При этом уже год котировки находятся в боковике 3310-4415 руб.
Несмотря на торможение долгосрочного «медвежьего» тренда, серьезных импульсов к росту не возникает. Трендовые индикаторы подтверждают нейтральный сентимент. Только осцилляторы указывают на незначительную покупательскую инициативу, что скорее связано с плавным ростом котировок в пределах клина.
Теоретический потенциал снижения после реализации фигуры клин (пробой нижней границы) определяется ее высотой. В нашем случае он ограничен районом 3400 руб.
На мой взгляд, рано говорить о долгосрочном «бычьем» тренде. Нужно как минимум дождаться тестирования сопротивления 4415 руб. Возобновление долгосрочного down-тренда зафиксируем после пробоя 7-летнего минимума 3310 руб.
Уровни поддержки: 3445 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260
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