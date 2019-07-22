В данном обзоре мы попытались оценить эффект от изменения принципов регулирования рынка потребительского кредитования, предусматривающего введение в 4к19 показателя долговой нагрузки заемщика – отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН или PTI). Мы полагаем, что, в отличие от предыдущих инициатив Банка России, последствия новых мер будут более ощутимыми – включая замедление роста кредитования в краткосрочной перспективе и негативное давление на прибыльность банков на среднесрочном горизонте. Нам представляется, что более устойчивыми к такому давлению окажутся универсальные банки, такие как Сбербанк, который сможет отчасти нивелировать его за счет снижения веса более рискованных заемщиков в корпоративном сегменте. Дополнительную поддержку акциям банка окажет дивидендная доходность на уровне 8,5%. С учетом снижения стоимости капитала на 80 бп мы повысили оценку прогнозной цены акций Сбербанка на 12-месячном горизонте на 15%, до 390 руб., соответствующих полной доходности в 75%. Исходя из этого, в отношении акций Сбербанка мы подтверждаем рекомендацию Покупать. Наша оценка прогнозной цены акций Тинькофф-Банка на 12-месячном горизонте составляет 23 долл., что предполагает полную доходность в 19%. Наша текущая рекомендация по акциям Тинькофф-Банка, которая находилась на пересмотре, – Держать.

Является ли ужесточение регулирование своевременной или запоздалой мерой? На наш взгляд, ужесточать регулирование уже несколько поздно, учитывая, что во 2к19 рост розничного кредитования замедлился до 22,8% г/г против 23,6% г/г в 1к19, а показатель ПДН за 1к19, по нашим расчетам, составил 43,7%. Исходя из макроэкономической статистики, к концу 2019 г. объем неипотечного кредитования в России достигнет 9% ВВП (против 10,4% в среднем по странам Центральной и Восточной Европы), при этом фактический уровень долговой нагрузки будет выше (в том числе исходя из значения ПДН), учитывая более низкий уровень доходов и более высокие процентные ставки на российском рынке.

Как новое регулирование поменяет правила игры? Новые правила включают 1) обязательную верификацию доходов и корректировку на неподтвержденные доходы, а также 2) введение повышающего коэффициента риска при ПДН выше 50% (против 44% на данный момент). На наш взгляд, первый момент особенно важен, так как примерно для 15 млн человек (20% экономически активного населения страны), трудоустроенных неофициально, доступ к банковскому кредитованию и/или рефинансированию будет существенно ограничен.

Оценка последствий для сектора. Мы ожидаем, что новые правила регулирования приведут к трем основным изменениям: 1) замедление роста розничного кредитования с 21,1% в 2019 г. до 9,4% в 2020 г.; 2) снижение рентабельности собственного капитала Сбербанка и Тинькофф-Банка (вследствие повышения требований к капиталу) на 0,3% и 11% соответственно; и 3) временное увеличение стоимости риска на 18–286 бп в 2020 г. на фоне ослабления кредитной активности.

Сбербанк. Мы продолжаем придерживаться позитивного взгляда на Сбербанк, поддержку которому оказывает потенциал сохранения высокой рентабельности капитала, несмотря на более низкую прибыль до учета резервов. Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, в пользу которого свидетельствует мягкая риторика ФРС и ЕЦБ, будет, как мы считаем, способствовать дальнейшей переоценке стоимости акций Сбербанка рынком с учетом стоимости капитала (нашу оценку последней мы понизили на 80 бп, до 15,2%, учитывая снижение безрисковой ставки на 1 пп, до 7,0%).

Тинькофф-Банк. В условиях нового регулирования процесс размывания рентабельности собственного капитала Тинькофф-Банка ускорится. По нашим оценкам, прибыльность новых направлений бизнеса банка (ссуды наличными и кредиты под залог недвижимости) составляет 35%. Мы ожидаем, что в ближайшие два года рентабельность собственного капитала достигнет того же уровня, оставшись выше внутренней нормы доходности (30%). По нашим расчетам, чистая прибыль банка за 2020 г. будет на уровне текущего года (на 13% ниже консенсус-прогноза), а рентабельность собственного капитала составит 37% (консенсус-прогноз – 48%). На трехлетнем горизонте мы ожидаем сохранения рентабельности капитала на устойчивом уровне в 30%. Мы считаем, что в текущую рыночную стоимость акций заложен среднегодовой рост прибыли на акцию на 16% в 2019–2023 гг.

Риски. На наш взгляд, основные риски для банковского сектора связаны в реализацией бюджетного правила и его влиянием на обменный курс рубля, ужесточением регулирования, а также потенциальными санкциями в отношении российского суверенного долга.