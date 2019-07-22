Денежный рынок: сегодня Казначейство возобновляет операции валютного свопа
Прошлую неделю денежный рынок завершил в спокойном режиме. Большую часть дня однодневные ставки торговались на 15–20 бп ниже уровня ключевой ставки, однако прямо перед закрытием спрос на рублевую ликвидность немного вырос. Средневзвешенная ставка овернайт на межбанке по итогам пятницы не изменилась, составив 7,30%, тогда как однодневная ставка репо с КСУ снизилась на 1 бп, до 7,37%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа повысилась до 7,41% (+7 бп), а закрытие произошло на отметке 8%.
Почти половина очередного периода усреднения уже позади, а налоговые выплаты стартуют в четверг. По нашим оценкам, объем накопленных банками свободных резервов составляет около 90 млрд руб., что в исторической перспективе является довольно умеренным уровнем в преддверии выплаты налогов. Мы полагаем, что в ближайшие дни спрос на ликвидность вырастет, при этом, скорее всего, банки во вторник сократят объем средств, размещенных на депозитах в ЦБ.
Между тем сегодня Федеральное Казначейство возобновит проведение операций однодневного валютного свопа. В марте замглавы Казначейства Станислав Прокофьев в интервью агентству Reuters заявил, что ведомство намерено этим летом возобновить операции валютного свопа. В декабре прошлого года Казначейство на протяжении нескольких недель тестировало рынок, предлагая 50 млрд руб. в день. Сегодня лимит составит 100 млрд руб., однако никаких деталей относительно стоимости операций предоставлено не было. Среднее значение однодневного базиса снизилось до 8 бп в июле против 20 бп в июне. Мы полагаем, что операции валютного свопа с Казначейством могут оказать на базис дополнительное понижательное давление.
В остальных сегментах изменение цен было довольно умеренным. 3-месячная ставка MosPrime осталась на уровне 7,93%, не оказав влияния на ставки FRA и процентных свопов. Ближний конец NDF сместился вниз примерно на 5–7 бп, тогда как кривая кросс-валютных свопов завершила день практически без изменений.
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