В последний рабочий день прошедшей недели рублевые бумаги подорожали в среднем на 0,1–0,3 п.п., отыграв потери, понесенные накануне. Объем сделок был неплохим для пятницы и достиг почти 28 млрд руб. Правда, более 12 млрд руб. пришлось на флоатеры, в частности в выпуске ОФЗ 29012 оборот превысил 8 млрд руб. В целом же неделю рынок госбумаг завершил с минимальными изменениями, доходности вдоль кривой снизились на 1–3 б.п. Таким образом, почти шестипроцентное падение цен на нефть было проигнорировано.

Рубль также завершил неделю без изменений – впрочем, реакция на движение нефтяного рынка отсутствует не впервые. Инвесторы находятся в ожидании ряда важных событий и пока не готовы ни покупать, ни продавать ОФЗ. На предстоящей неделе первым из череды важных заседаний по монетарной политике пройдет заседание ЕЦБ. Затем эстафету подхватит ЦБР, решения которого для российского долгового сегмента весомее. Мы, как и большинство участников рынка, после недавних комментариев представителей Банка России практически не сомневаемся, что в ближайшую пятницу ключевая ставка будет понижена на 25 б.п.

Кривая ОФЗ, которая за последние два месяца опустилась на 50–70 б.п. на ожиданиях смягчения ДКП, уже учитывает этот шаг российского регулятора и вряд ли сильно на него отреагирует. Решающее значение сейчас имеют комментарии, которые будут формировать прогнозы относительно движения ставки и, соответственно, кривой ОФЗ до конца текущего года. Кроме того, для российского рынка, как и для всех остальных, будут важны ожидания по базовой ставке ФРС – заседание американского регулятора состоится к концу этого месяца.