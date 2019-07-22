По предварительным данным, ЦИК обработала 44,2% бюллетеней, и в Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" набирает 42,3% голосов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,8%, "Европейская солидарность" — 8,7%, "Батькивщина" — 8,1%, "Голос" — 6,4%. Эти показатели близки к результатам последних социологических опросов и экзит-полов.

Ключевым вопросом на данный момент является способность партии Владимира Зеленского заручиться большинством мест в парламенте. Для этого фракции "Слуги народа" потребуется занять более 225 мест. Чтобы это стало возможным, партии необходимо получить достаточную поддержку в одномандатных округах, а также мобилизовать часть независимых парламентариев. В нашем базовом сценарии мы оцениваем вероятность такого развития событий на уровне более 50%.

В случае если "Слуге Народа" потребуется сформировать коалицию большинства, то ее потенциальными партнерами могут стать (в порядке вероятности) "Голос", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — За жизнь", тогда как объединение с "Европейской солидарностью" практически исключено.

На наш взгляд, инвесторы воспримут итоги голосования положительно. По всей видимости, участники рынка оптимистично оценивают перспективы Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и его партией "Слуга народа". Теперь инвесторам остается увидеть, сможет ли "Слуга народа" получить парламентское большинство, внимательно следить за назначением премьер-министра и членов правительства, а также ожидать возобновления переговоров с МВФ относительно новой программы финансирования.

Как и прочие участники рынка, мы оцениваем еврооблигации Украины в целом позитивно, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



