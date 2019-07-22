Акции “Полюса” по-прежнему привлекательны
Золотодобывающая компания «Полюс» представила производственный отчет за 2 квартал 2019 года. Компания увеличила производство золота на 13,6% г/г до 684 млн унций, отчасти за счет запущенного в 2018 году «Наталкинского ГОКа». Таким образом, «Полюс» сохраняет двузначные темпы роста производства золота 6 кварталов подряд. В годовом выражении к концу 1 полугодия текущего года компания произвела 2612 тыс. унций золота и планирует нарастить производство до 2,8 млн унций золота по итогам 2019 года. Негативным фактором в отчете выступил рост чистого долга компании до максимальных в истории «Полюса» $3,6 млрд.
Согласно дивидендной политике, «Полюс» направляет 30% EBITDA на дивиденды, если соотношение чистого долга к EBITDA меньше 2,5. Несмотря на значительный рост чистого долга, риск для снижения дивидендов невысокий, так как по итогам 1 квартала 2019 года соотношение чистый долг / EBITDA составляло 1,5. Таким образом, инвестор может рассчитывать на годовую дивидендную доходность в акциях «Полюса» в размере 5%. Ближайшие полугодовые выплаты уже в октябре.
Более того, привлекательность акций «Полюса» в среднесрочной перспективе сохранится благодаря снижению ставки ФРС США. Смягчение монетарной политики американского регулятора уже подтолкнуло цены на золото к максимумам за 5 лет выше $1,4 тыс. за унцию.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190722/830178222.html