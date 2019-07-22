"Быкам" на американском рынке акций не хватает драйверов
Первую половину торгов 19 июля американские индексы провели в области положительных значений, однако постепенно растеряли позиции и завершили день на дневных минимумах. К концу сессии сомнения по поводу уровня ожидаемого снижения ставок ФРС ослабили активность покупателей на Уолл-стрит. The Wall Street Journal сообщила, что «чиновники ФРС сигнализируют о снижении ставки на 0,25% на июльском заседании», тогда как участники рынка надеялись, что ставу опустят сразу на 0,5%. Сообщения о захвате Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе усилили беспокойства инвестсообщества. На сей раз хуже рынка смотрелись контрциклические сектора коммунальных услуг и здравоохранения.
Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную картину на фоне геополитической напряженности в Персидском заливе и корректирующихся ожиданий от монетарной политики. Азиатские индексы отыгрывают пятничный негатив, связанный с меньшим, чем ожидалось ранее, снижением ставки ФРС. Нервозности трейдерам добавляет эскалация в торговых отношениях Южной Кореи и Японии. На этом фоне японский Nikkei теряет более 0,2%, гонконгский Hang Seng падает больше чем на 1%, а шанхайский CSI 300 в минусе на 0,7%. Между тем европейские площадки на открытии прибавили около 0,5% благодаря поддержке энергетических компаний, которые получили позитивный импульс от скачка нефтяных цен.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется у 2,04%. Нефть дорожает на фоне напряженности в Персидском заливе, обострившейся после захвата Ираном британского танкера. Brent торгуется выше $64 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный, так как большинство позитивных драйверов заложено в цены и любые корректировки вниз, как в случае со ставками, приводят к волне продаж. Примечательной макроэкономической статистики сегодня не запланировано.
Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что индекс все-таки вышел из восходящего тренда последних пяти недель, поэтому возможно продолжение коррекции. Характер пятничной свечи на объеме выше среднего сигнализирует о силе «медведей». Тем не менее фьючерсы на S&P500 указывают на положительное открытие сегодня. Таким образом, мы считаем, что возможно повторение пятничной ситуации, когда после попытки вырасти S&P500 пришлось развернуться вниз. В случае продолжения коррекции возможными поддержками могут стать уровни 2965 пунктов и затем 2943, где располагается гэп конца июня.
Из корпоративных результатов сегодня до открытия рынка отчитается энергетическая компания Halliburton. Ожидается снижение ее выручки и прибыли. После закрытия ждем отчет Texas Instruments. Полупроводниковая индустрия в настоящее время переживает спад, поэтому прогнозируется падение выручки и прибыли компании. Особый интерес в этой связи представляют прогнозы компании по срокам восстановления спроса.
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