Котировки Brent останутся около $63, несмотря на геополитическую напряженность
В ценах на нефть произошел разворот после задержания Ираном британского нефтяного танкера. Сегодня инвесторы ждут выступлений в британском парламенте и возможного объявления о том, какие шаги предпримет Великобритания в связи с задержанием танкера Ираном. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональных экспертов, у Великобритании не так много возможностей для экономического или политического воздействия на Иран, поскольку США уже ввели против него максимально жесткие экономические санкции. На момент написания данного комментария цена Брент колебалась выше $63/барр, и мы полагаем, что сегодня она останется у этой отметки, несмотря на геополитическую напряженность, поскольку появились сообщения о возобновлении добычи на крупнейшем ливийском месторождении.
В пятницу вечером золото подешевело — инвесторов насторожила рыночная переоценка вероятности того, что в июле ставка ФРС США будет снижена на 50 б. п. Мы полагаем, что до конца дня цены на золото с большой вероятностью будут удерживаться в текущем диапазоне $1 425-1 430 за унцию, получая поддержку на фоне геополитической напряженности и испытывая давление после публикации в Wall Street Journal о том, что представители ФРС США сигнализируют о вероятности понижения ставки по итогам июльского заседания лишь на 25 б. п., говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
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