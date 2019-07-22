Рынок США: самое пристальное внимание на United Technologies и Lockheed Martin
Выходные прошли не очень… Наверное, это главное, что можно сейчас констатировать. Главная неприятность — это захват панамского (а фактически — британского) танкера Ираном. Вновь напряженность, вновь полетела вверх нефть, вновь рост напряженности и страхов. Как сказал управляющий партнер Vanquard Markets Stephen Innes, «сейчас рынок зависит от 2 вещей — на 90% от политики ФРС и на 10% от геополитики и рисков, с ней связанных». И, наверное, это действительно так. Как мы видим, даже в сезон отчетности участники рынка все равно постоянно оглядываются на то, что происходит вокруг и воспринимают чисто финансовую отчетность сквозь лупу геополитических отношений.
И об этом надо помнить, особенно в преддверии начала самой главной недели нынешнего сезона отчетности. На этой неделе отчитаются фактически все гранды технологического сектора, за исключением компании Apple (AAPL), а также тяжеловесы из американского ВПК во главе с Boeing (BA) и многие ведущие промышленные компании. Пожалуй, по итогам этой недели уже можно будет судить, насколько хороша американская экономика в своем нынешнем состоянии.
Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то все же, несмотря на весь негатив, у нас есть некоторые шансы увидеть нормальные торги без какой-либо распродажи, типа такой, какую устроили сегодня инвесторы на азиатском рынке (среднее снижение по всем индексам — более 1%). Однако американский рынок — это все же стойкий оловянный солдатик, которого на мякине не проведешь. С утра появился позитив, который может сегодня поддержать рынок. И этот позитив, как ни странно, пришел из Китая, где появилась информация, что Китай все же рассматривает возможность увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и особенно сои, о чем собственно и договорились в Осаке президент Трамп и Председатель Си. Естественно, делается это с прицелом, что США снизят уже действующие тарифы. Снизят или нет — это еще бабушка надвое сказала, но жест «доброй воли» налицо.
И этому можно порадоваться. По крайней мере сегодня. И поэтому фьючерсы на американские индексы держаться пока в зеленой зоне, прибавляя от 0,2 до 0,4%. Ну и плюс, безусловно, всеобщее ожидание хороших цифр по итогам выходящей отчетности от Big Tech и промышленных гигантов. Так что текущая ситуация отнюдь не выглядит негативной. Скорее — выжидательной. Ну что ж, окапываемся и торгуем отдельные идеи в отдельных акциях, публикующих отчетность. Сегодня самое пристальное внимание стоит обратить прежде всего на акции ВПКашников — United Technologies (UTX) и Lockheed Martin (LMT), чья отчетность должна появиться завтра еще до начала торгов.
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