С конца июня и на протяжении всех июльских обзоров речь шла о рисках развития коррекции на российском фондовом рынке. Мы писали о выполнении целей развития бычьей волны по ключевым индексам (МосБиржи и РТС), предостерегали о негативном завершении июля и предлагали альтернативные вложения в облигации и другие варианты savehaven.

И хотя июль еще не завершился, коррекция, о которой мы предостерегали, действительно началась. Так, с начала месяца индекс МосБиржи снизился на 2.27%, а индекс РТС – на 2,09%. При этом от максимумов индекс МосБиржи снизился на 5,27%, а индекс РТС – на 4,57%.

В этих условиях российская валюта после периода восстановления продолжает сохранять устойчивость вблизи достигнутых значений у отметки в 63 рубля за доллар США.

Вместе с тем, тактическая обстановка не исключает в рамках текущей недели со стороны инвесторов попытку начать восстановление. Текущие уровни на рынке акций создают возможности для спекулятивной игры на повышение. И здесь важно оценить активность покупателей. Если она будет достаточной, то медведи, скорее всего, возьмут паузу. Если же покупки на текущих уровнях не приведут к восстановлению, а котировки продолжат консолидироваться у текущих значений в течение этой недели, то это станет сигналом для игроков на понижение и создаст условия для углубления коррекции.

Техническая картина по индексу МосБиржи представлена на графике.

Таким образом, текущая неделя является индикативной, и ее итоги позволят уточнить прогнозы на следующий месяц.

А пока в рамках имеющихся вводных данных в течение этой недели можно ожидать некоторое ослабление рубля, а также склонность к восстановлению индексообразующих акций (Сбербанк, Газпром и Лукойл).

Приоритетными секторами по-прежнему остаются сектор банков и финансов, а также потребительских товаров и торговли. К слову, одноименные отраслевые индексы с начала месяца продолжают укрепляться, рост по ним за указанный период составляет порядка 2-х процентов.