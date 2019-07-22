Глобальные рынки показали небольшую коррекцию на прошлой неделе на фоне нейтральной отчетности американских корпораций за второй квартал и перерыва в торговых переговорах США и Китая.

Глобальные рынки акций показали неоднозначную динамику на фоне заявлений Д. Трампа в отношении перспектив торговых переговоров, а также новостей о ближайших планах ФРС США по монетарной политике. За неделю американский индекс S&P 500 снизился на 1,2%, европейский Stoxx Euro 600 не изменился (плюс 0,1%), а индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,6%. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также продемонстрировали снижение – японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite опустились на 1,0% и 0,2% соответственно.

Рынки обеспокоены заявлением президента США Д. Трампа о том, что Китаю и США предстоит долгий путь в торговых переговорах. Американский президент дал понять, что США еще могут повысить пошлины на оставшийся объем китайского импорта.

Кроме того, 18 июля в ходе своего выступления глава ФРБ Нью-Йорка Д. Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Комиссии Федрезерва по открытым рынкам (FOMC), сообщил о необходимости принять превентивные меры в условиях замедления экономики. Это укрепило надежды инвесторов на сокращение процентной ставки на предстоящем 30-31 июля заседании ФРС США.

Российский рынок

На фоне общего падения российский рынок акций продемонстрировал понижательную динамику по итогам прошедшей недели. Индекс РТС потерял 2,7%, индекс МосБиржи скорректировался на 2,8%. Рубль не изменился, закрывшись на уровнях предыдущей недели относительно американского доллара.

Российский рынок снизился на фоне дивидендных отсечек и коррекции в ценах на нефть. На этой неделе значительной коррекции мы не ожидаем.

Нефть

Нефть сорта Brent подешевела за неделю на 6,4% в свете публикации неблагоприятного отчета Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы в стране сократились на 3,1 млн барр., до 455,9 млн барр., и с учетом оценки Американского института нефти, сообщившем об уменьшении запасов лишь на 1,4 млн барр. Снижение запасов ожидалось инвесторами в связи с обрушившимся тропическим штормом «Барри», в результате которого была остановлена работа на добывающих платформах Мексиканского залива.

Динамика сырьевых рынков была разрозненной: нефть технически корректировалась после значительного роста, а спрос на золото и базовые металлы сохраняется. Мы ожидаем отскока в нефти в диапазон $62-65,5 за баррель Brent.