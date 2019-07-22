Падение цен на нефть очевидно, но маловероятно
За последние два месяца цены на нефть потеряли почти 15 проц. Фьючерс Brent с уровней выше $70 за барр. в середине мая снизился почти до $60 к середине июня, а затем ушел в коридор $62-65. По мнению многих экспертов, тренд сейчас очевиден — дальнейшее падение цен на нефть. Связывают они такую тенденцию с общим спадом мировой экономики, который, в свою очередь, неизбежно приведет к падению спроса на энергоносители.
Аналитики Goldman Sachs буквально в понедельник снизили прогноз по росту спроса на нефть с 1.45 млн. б\с до 1.275 млн., также понизили прогнозы по нефти в банках JP Morgan и Barclays. В ОПЕК считают, что дисбаланс на мировом рынке будет расти и к концу года увеличится до 1.2 млн. б/с и снова ссылаются на глобальный спад, добавляя рост добычи нефти в США. Вроде бы все понятно: дальнейшая дорога для снижения цен открыта.
Однако, как учит история, если на рынке что-то очевидно, то очень маловероятно.
Формирование нефтяных цен зависит не только от мирового спроса на нефть, уровня добычи и темпов роста экономики. Нельзя забывать, что нефть – не только сырье, но еще и финансовый актив, который чутко реагирует на изменение конъюнктуры на мировом финансовом рынке. В периоды сверхмягкой монетарной политики, когда центробанки насыщают рынок ликвидностью, цены на сырье, как правило, идут вверх.
Сейчас основные глобальные ЦБ готовятся к смягчению денежно-кредитной политики. Европейский ЦБ на этой неделе может объявить о планах по снижению ставки и запуску новой долгосрочной программы кредитования, а ФРС 31 июля наверняка снизит ставку рефинансирования. Смена монетарного тренда уже привела к бурному росту цен на драгоценные металлы. Именно эта тенденция будет работать против падения цен на нефть. И, конечно, геополитика: любое осложнение военного характера в Персидском заливе приведет к абсолютной дестабилизации рынка, и в этом случае цена на нефть может быть любой.
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