Неделя на американском рынке акций (Никита Емельянов, руководитель направления акции глобальных рынков УК «Система капитал»)

На прошлой неделе банки начали сезон отчетностей. В целом результаты более-менее на уровне ожиданий, что не так уж и плохо, учитывая низкие процентные ставки, которые оказывают давление на традиционный банковский бизнес. Также начали отчитываться технологические компании. Здесь удивил Netflix, который показал первое в истории снижение числа подписчиков в США. Из-за этого акции потеряли 13% в следующие 2 дня после отчетности. Кроме Netflix отчитались ещё IBM и Microsoft. Их результаты оказались лучше ожиданий, что привело к росту (правда, незначительному) акций и повышению прогнозов.

Главным событием ближайших дней станут финансовые отчетности. На этой неделе отчитываются: Coca-Cola, Visa, PayPal, Boeing, Ford, Facebook, Alexion Pharmaceuticals, Amazon, Alphabet, Starbucks, Intel, McDonald’s, Tesla и многие другие компании. Во многом от этих результатов будет зависеть динамика рынка акций. На следующей неделе отчетности также будут играть важную роль, но к ним добавиться ещё и заседание ФРС, где ожидается понижение процентных ставок.

Отметим, что с начала месяца целевые цены по акциям из S&P 500 выросли почти на 1%, что является достаточно мощным движением, учитывая, что сезон отчетностей только стартовал. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то можно ожидать, что прогнозы поднимутся ещё на 1-2% до окончания сезона отчетностей, что может поддержать рынки.

Макроэкономическая статистика

Прошедшая неделя не принесла каких либо сюрпризов в части макроэкономической статистики. В США немного лучше ожиданий выросли продажи в ритейле, при этом промышленное производство показало нулевой рост. На рынках недвижимости всё стабильно. В Великобритании вопреки ожиданиям выросли продажи в ритейле. Среди негативных данных стоит отметить падение индекса опережающих индикаторов, тем не менее по одному месяцу говорить о тенденциях рано.

На этой неделе в США продолжится публикация данных по недвижимости, ожидается рост продаж на первичном рынке и нейтральная динамика на вторичном. Основное внимание будет приковано к первой оценке ВВП США за 2 квартал, рынки ждут замедления роста до 1,8%. В Европе пройдёт заседание ЕЦБ, вероятность сохранения ставок на прежних уровнях близка к 100%. Несмотря на главенство сезона отчётности и небольшой объём статистики, влияние на рынки могут оказать данные по ВВП. При этом и слишком хорошие, и слишком плохие цифры будут трактоваться рынком как негатив, в первом случае снизится вероятность снижения ставки ФРС, во втором случае начнутся разговоры о возможном начале рецессии.



