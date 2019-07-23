Закрытие ниже 2690 п открывает дорогу индексу Мосбиржи к отметкам 2645-2600 пунктов
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись на положительной территории. В лидерах роста акции технологического сектора.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,28%, закрывшись на отметке 2985.03 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,07%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,27%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0.4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1 базисный пункт, до 2,05%.
На текущей неделе в рамках сезона отчетов свои результаты представят порядка 30% компаний, входящих в индекс S&P 500. Особое внимание инвесторов будет приковано к акциям технологического сектора, как лакмусовой бумаге, показывающей последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином.
Так, Facebook опубликует отчет за второй квартал после закрытия торгов в среду, с результатами Amazon и Google-parent Alphabet рынки ознакомятся в четверг.
Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,33%, закрывшись на отметке $63,30. На данном этапе на рынке "черного золота" присутствуют два фактора, которые служат спекулятивным поводом как для роста, так и для снижения нефтяных цен. С одной стороны, мы имеем геополитическую напряженность вокруг Ирана, с другой — риски замедления мировой экономики. В связи с этим, в среднесрочной перспективе цена фьючерсного контракта Brent может находиться в рамках широкого диапазона $60-67,50.
Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ждут снижения запасов на 3,9 миллионов баррелей.
В понедельник, после неудачной попытки закрепиться над уровнем 2700 п., индекс МосБиржи потерял 0,6%, завершив торги на отметке 2684,25 пункта. Закрытие ниже рубежа 2690 п. открывает дорогу рублевому индикатору к отметкам 2645 — 2600 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132500 п. Сопротивления — 135700 и 137000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 63,09, потеряв 0,06% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63,25 и 63,40.
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