Насколько сильным и уверенным был рост российского рынка акций в мае-июне, настолько же устойчивой выглядит текущая волна снижения. Падение по индексу МосБиржи продолжается уже 8 торговых сессий подряд. При этом общая нисходящая фаза началась еще 5 июля.

Главным образом распродажа затрагивает голубые фишки. Второй эшелон выглядит чуть более стабильным. Это обусловлено исключительно тем, что ранее подъем в первую очередь как раз пришелся на наиболее ликвидные бумаги. А у индекса второго эшелона просто ниже коэффициент бета к рынку в целом.

Взгляд на дальнейшие рыночные перспективы сейчас смешанный. С одной стороны, в краткосрочной перспективе еще есть шансы на посещение чуть более низких уровней по индексу МосБиржи. В частности, техническая картина говорит о возможности тестирования области 2600-2620 п.

С другой стороны, при оценке горизонта до конца августа есть ожидание возврата локального спроса на российские акции, что могло бы позволить индексу отыграть часть понесенных в последние дни потерь. При условии стабильного внешнего фона важным фактором поддержки для нашего рынка может стать реинвестирование дивидендной массы. Огромный поток средств может постепенно начать возвращаться в наиболее ликвидные акции.

Кроме того, ключевым драйвером ближайших кварталов остаются ожидания снижения рублевых ставок на фоне придавленной инфляции и действий ЦБ РФ. Уже на ближайшем заседании Банка России в пятницу ожидаем снижения ключевой ставки до 7,25%. Это фактор поддержки как для облигаций, так и для акций. Например, в понедельник индекс ОФЗ (гособлигации – RGBI) вновь продолжил движение наверх, переписав максимальные значения с мая прошлого года. И это при том, что на российском рынке акций наблюдается волна распродаж.

В акциях снижение ставок положительно для консервативных дивидендных историй типа Юнипро, МТС, МосБиржи, Детского мира. Вместе с тем к концу августа есть предпосылки увидеть умеренное ослабление рубля, что позитивно для тяжеловесных экспортеров.

Среди отдельных бумаг наиболее выраженную динамику накануне показали акции Уралкалия, выросшие на высоких оборотах сразу на 22,7%. При этом каких-то корпоративных новостей, способствующих столь сильному росту, не появлялось. Что ждать от котировок дальше, к сожалению, предположить сложно. Еще в конце 2017 г. акционерами был одобрен делистинг бумаг с Мосбиржи, однако до сих пор эта история так и не получила продолжения. До принудительного выкупа пока также не дошло. Покупка бумаг после столь сильного подъема сопряжена с повышенными рисками, так как не совсем понятны мотивы взрывного роста.

Тем временем сценарий 2016 года повторяется в привилегированных акциях Сургутнефтегаза, упавших накануне еще на 4%. Ранее мы отметали, что высок риск сползания котировок после дивидендного гэпа, ведь точно такую же ситуацию с ожиданием резкого падения размера выплат мы видели 3 года назад. Из-за крепкого рубля дивиденды по итогам 2019 г. будут кратно ниже. Сейчас котировки подходят к зоне торможения около 30-31 руб. Пока есть причины лишь для технического отскока, но о восстановлении и закрытии дивидендного гэпа речи сейчас не идет.

Перед отчетом 25 июля спекулятивно могут быть интересны акции Магнита около 3700 руб. Любые признаки ускорения LFL продаж во II квартале (темпы выше предыдущих +0,6%) способны спровоцировать достаточно серьезный импульс роста с возвратом акций в сторону 4000 руб.

В акциях Роснефти стоит внимательно следить за уровнем 425 руб., потенциальный пробой которого, на мой взгляд, будет означать перестановку локальных целей в район 440 руб. В ряде других бумаг, наоборот, можно ориентироваться не на пробой какого-то уровня наверх, а на снижение к важным поддержкам. Например, акции Газпром нефти могут быть интересны около 380 руб., Газпрома – около 205 руб., АЛРОСА – около 75 руб., Татнефть-ап – около 605-615 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра прибавляют 0,12%, нефть Brent в плюсе на 0,08%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.