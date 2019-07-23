В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 2.4%, Северстали (CHMF) – на 1.2%, ММК (MAGN) – на 0.6%. Тем временем Ростелеком (RTKM) потерял 2.2%, Магнит (MGNT) – 1.8%, Норникель (GMKN) – 1.7%, Татнефть (TATN) – 1.4%. Обстановка на рынках акций в целом остается неопределенной из-за отсутствия уверенности в масштабах ожидаемого смягчения денежной политики ФРС США (вероятность снижения базовой процентной ставки в июле на 0.5 п.п. оценивается рынком, по данным Bloomberg, почти в 20%, на 0.25 п.п. – примерно в 80%), влияния геополитических рисков и вопроса о перспективах «торгового перемирия» между США и КНР.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Уралкалия (URKA) подорожали на 22.7%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.4%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 3.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в некотором плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские индексы.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под действием внешнего фона – появились признаки налаживания диалога между США и КНР по торговым вопросам (сообщается, что в США рассматривается вопрос о смягчении ограничений на поставки продукции китайской корпорации Huawei). Кроме того, конгрессмены и президент США достигли соглашения в отношении потолка госдолга, что обеспечит бесперебойное финансирование бюджета на два года (соглашение еще требует формального утверждения двумя палатами Конгресса). В Великобритании сегодня в течение дня, как ожидается, будет названо имя нового премьер-министра, в США в 17:00 мск будут опубликованы данные по продажам домов.

На валютном рынке сообщения о решении вопроса о потолке госдолга оказали поддержку курсу доллара, что подразумевает возможность очередной попытки закрепления выше уровня 63.0 по паре доллар-рубль в начале торгов.



