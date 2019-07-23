Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 при этом остается выше поддержки 2975 пунктов (средняя полоса Болллинджера дневного графика), что дает надежду на продолжение краткосрочного роста. Поддержку настроениям оказывали ожидания позитивных корпоративных отчетностей и снижения процентных ставок ФРС.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Европейские инвесторы позже на этой неделе также ожидают смягчения политики ЕЦБ, о возможности чего регулятор уже давал понять на предыдущих заседаниях.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, зарядившись умеренным оптимизмом от итогов торгов в США. Китайская и американская сторона, тем временем, пытаются решить вопрос относительно компании Huawei. В КНР требует ослабить ограничения на продажи компании со стороны США.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки американского сорта WTI остаются выше 56 долл, а Brent — выше 63 долл, получая сдержанную поддержку от захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в конце прошлой недели. Инвесторы все еще обеспокоены перспективами спроса на нефть, которые остаются на первом плане. Во вторник и среду внимание рынка традиционно будет приковано к данным по запасам в США, а также к развитию ситуации в Персидском заливе.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника снижением, опустившись ниже поддержек 2700 и 1350 пунктов. Преодоление указанных значений открывает дорогу в район 2665 и 1320 пунктов соответственно. Краткосрочные перспективы российского рынка остаются пессимистичными, а потенциал снижения еще не исчерпан.

Рубль при этом незначительно ослаб против доллара и евро, но продолжает удерживать важные технические значения, препятствующие дальнейшему ослаблению российской валюты. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 63,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль также находится под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,20 руб).

Утром российские фондовые индексы и рубль получат умеренную поддержку от повышения цен на нефть и некоторого оптимизма за рубежом, в связи с чем нельзя исключать попыток небольшого роста. Ситуация в последние дни, однако, складывается не в пользу “быков”. На рынке РФ после дивидендного сезона и на фоне угроз новых санкций был потерян импульс к росту, в связи с чем ожидать уверенного повышения пока не приходится.