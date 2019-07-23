По итогам торгов 22 июля индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2684,25 п., а РТС упал на 0,7% до 1341,17 п. На российском рынке почти не осталось краткосрочных идей роста после того, как «Газпром» закрыл реестр на получение дивидендов. Впрочем, в отличие от рынка, у «Газпрома» (+0,52%) появляются призрачные надежды на улучшение перспектив на украинском направлении. Итоги парламентских выборов в соседней стране показали низкую поддержку радикальных партий. В остальном инвесторы будут проявлять повышенную осторожность перед заседаниями центральных банков, так как вопрос снижения ставки ЦБ РФ и ФРС далеко не решён. Лидерами дня стали бумаги «Уралкалий» (+22,72%), «ВТБ» (+2,38%), «ТМК» (+1,43%), «ФСК ЕЭС» (+1,25%), и «Северсталь» (+1,21%). Самыми слабыми оказались привилегированные «Сургутнефтегаз» (-4,0%), «ОГК-2» (-3,72%), X5 Retail Group (-3,62%) и «Ростелеком» (-2,22%). Активность была относительно высокой для летнего периода затишья. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,865 млрд рублей. Примечательно, что индекс МосБиржи закрыл день ниже отметки 2700 пунктов, что создаёт техническую картину, благоприятную для дальнейшего падения в сторону 2620-2640 пунктов.

Рубль неплохо сопротивлялся давлению в первой половине дня, пока ему помогала нефть. Однако во второй половине дня доллар начал усиливать свои позиции на Forex, так как Wall Street Journal сообщил, что на грядущем заседании ФРС снижение ставки не будет агрессивным. Собственно говоря, даже нет уверенности в том, что состоится её снижение на 25 базисных пунктов, так как непосредственных сигналов об экономическом спаде нет. Впрочем, в конце недели выйдет первая оценка ВВП США за II квартал, которая многое прояснит.

Торги в США завершились ростом индексов, но основной покупательский интерес был сосредоточен в бумагах высоких технологий. Акции Apple подорожали на 2,29% на фоне повышения рекомендаций в Morgan Stanley. На текущей неделе отчитывается 144 компании, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Нефтесервисная Haliburton Co. (+9,15%) отчиталась лучше ожиданий за счёт высокого спроса на услуги за пределами США. Дополнительным поводом воздержаться от продаж стали новости о том, что торговый представитель США Р. Лайтхэйзер и министр финансов С. Мнучин направятся в Китай на следующей неделе для проведения переговоров по торговым вопросам. По итогам дня DJIA вырос на 0,07% до 27171,90 п., а S&P 500 поднялся на 0,28% до 2985,03 п.

Азиатские индексы преимущественно демонстрировали рост. Этому способствуют новости о возобновлении торговых переговоров США и КНР на высоком уровне, а также отдельные корпоративные события. Goldman Sachs обнаружил менее пессимистичное будущее для производителей памяти, что стимулировало рост таких бумаг, как SK Hynix. Президент США провёл встречу с представителями телекоммуникационной отрасли и согласился с необходимостью лицензирования оборудования Huawei, которое использует компоненты и программное обеспечение, произведённое в США. Новости из Белого дома также поддержали доллар. Д. Трамп сообщил о достижении компромисса по бюджету и потолку государственного долга с представителями Конгресса. К8:40 мск Nikkei 225 — 21642,66 п. (+1,05%), Hang Seng — 28438,03 п. (+0,24%), Shanghai Composite — 2893,19 п. (+0,22%).

Нефть приостановила свой рост, так как новостей из Ормузского пролива не было. США ведут переговоры с союзниками для обеспечения патрулирования пролива в целях обеспечения свободного судоходства. В Ливии отменили форс-мажор по поставкам с месторождения Шарара, добыча на котором обеспечивает до 300 тыс. баррелей нефти в сутки. К 9:00 мск Brent — $63,41 (+0,24%), WTI — $56,28 (+0,11%), золото — $1415,8 (-0,78%), медь — $6005,41 (+0,07%), никель — $14345(+0,31%).

Индекс доллара подрастал на 0,22% до 97,47 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,058%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,119 (-0,16%), GBP-USD — $1,245 (-0,19%), USD-JPY – 108,18 (+0,26%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. США сообщают о возобновлении переговоров на уровне глав министерств с Китаем, а также о том, что бюджетные баталии с Конгрессом могут быть приостановлены на ближайшие два года. Всё это частично работает на усиление доллара, но также поддерживает позитивный настрой на рынках. Поэтому ждём небольшой плюс от российских индексов в начале дня, а также относительно спокойной торговли в рубле.