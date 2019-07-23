Вчера снижение российского рынка акций продолжилось на в общем-то позитивном внешнем фоне. С утра «медведи» продавили отметку 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи, но оставались надежды, что к концу торгов просадка будет выкуплена, рынок закроется над поддержкой и шансы на отскок останутся. Этого не произошло.

Распродажи затрагивают практически все «голубые фишки». Исключением вчера стали «Газпром», выросший на 0,5%, и ВТБ (+2,4%). Объяснить такую динамику этих бумаг сложно. Но уж точно не стоит трактовать это как начало разворота рынка. Совсем неожиданным является взлет «Уралкалия» на 22,7%. Впрочем, бумага малоликвидная и ее несложно затащить на нужные кому-то уровни.

Особых поводов для снижения рынка нет, как, впрочем, не было их и для предыдущего бурного роста. Идет спокойная коррекция и довольно сложно прогнозировать, когда она закончится. Возможно, поступление дивидендов на рынок спровоцирует покупки. Может быть вновь придут деньги из-за рубежа. Пока же целью движения является район 2610 пунктов, при приближении к которому можно рискнуть и делать покупки на отскок.

Сегодня с утра внешний фон нейтральный: примерно на уровнях вчерашнего закрытия находятся американские фьючерсы и нефть

Рубль в паре с долларом продолжил торговаться около отметки 63. Но в ближайшие дни у российской валюты больше шансов подрасти в район 62,5 из-за налогового периода.

Нефть вчера не смогла взять отметку 64 доллара за баррель. Однако и попытки увести котировки ниже 63 долларов окончились неудачей. Потенциально нефть стоит дороже, но пока от покупок трейдеров сдерживают страхи повторения очень сильных «медвежьих» атак, которых мы наблюдали на прошлой неделе. Как только эти риски ослабнут, котировки «черного золота» вернутся как минимум в район 67 долларов.