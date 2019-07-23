Мировые фондовые индексы в начале недели по-прежнему поддерживают в тонусе ожидания смягчения монетарной политики ключевыми центробанками. Так, вероятность снижения на 10 б.п. ключевой ставки ЕЦБ на ближайшем заседании (состоится в четверг) на основе фьючерсов на ставку оценивается в 35%. При этом действия ФРС США по изменению ставки вниз на 25 б.п. уже, во многом, учтено рынками.

Однако не одними процентными ставками живет рынок, продолжение недели обещает быть насыщенным макроэкономическими новостями и событиями, где на первый план выходит сезон корпоративной отчетности (30% компаний из индекса S&P 500 представят свои результаты к пятнице).

На изменение сантимента на рынках сегодня также окажут результаты внутрипартийных выборов в Великобритании, где пост премьер-министра может занять Б. Джонсон, известный своей довольно жесткой позицией относительно Brexit, что в перспективе может добавить рынкам волатильности.

С фронтов торговых войн новый информации не поступает. Вчера состоялась встреча советника Белого дома Л. Кудлоу с главами семи ведущих технологических компании США. Предметом обсуждения стал запрет поставок компонентов для китайской Huawei, что позволило неплохо подрасти индексу NASDAQ (+0.7%) и может восприниматься как попытка сближения позиций США и КНР в торговом споре.

Сегодня также обновленные прогнозы представит МВФ. Последняя оценка фонда – снижение темпов роста мирового ВВП в 2019г. до 3,3%. Напомним, что опасения замедления темпов мировой экономики и торговли стала причиной распродаж на фондовых рынках в прошлом году. В целом, внешний фон на глобальных рынках на начало вторника можно назвать умеренно-позитивным.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера проигнорировал внешний оптимизм и не удержался выше отметки в 2700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и отсутствие явных идей для роста в «весовых фишках» заставляет нас не исключать вероятности продолжения коррекционного движения индекса в район 2650 пунктов. При этом российский рынок выглядит перепроданным, что позволяет рассчитывать на возобновление восходящей динамики на горизонте ближайших недель. Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов.