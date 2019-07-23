Рынок акций РФ подрастет, рубль снизится к доллару в начале дня
Рынок акций РФ в начале дня вырастет на позитивном внешнем фоне. Рубль снизится против доллара на фоне укрепления американской валюты на форексе.
ПРОГНОЗЫ
В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС под действием внешнего фона — появились признаки налаживания диалога между США и КНР по торговым вопросам (сообщается, что в США рассматривается вопрос о смягчении ограничений на поставки продукции китайской корпорации Huawei), рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". Кроме того, конгрессмены и президент США достигли соглашения в отношении потолка госдолга, что обеспечит бесперебойное финансирование бюджета на два года (соглашение еще требует формального утверждения двумя палатами Конгресса), добавил он.
"На валютном рынке РФ сообщения о решении вопроса о потолке госдолга оказали поддержку курсу доллара, что подразумевает возможность очередной попытки закрепления его курса выше уровня 63 рубля — уже в начале торгов", — сказал Старцев.
Прогноз по курсу доллара на вторник 62,70-63,35 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились в пределах 0,7% на фоне ожиданий инвесторов публикации корпоративной отчётности.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,4%.
Стоимость нефти повышается на 0,4% до 63,52 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1191 доллара против 1,1209 на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций снизился в понедельник, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,6% — до 2784,25 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1341,17 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 4 копейки и составил 63,10 рубля, евро — на 6 копеек, до 70,74 рубля, следует из данных Московской биржи.
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