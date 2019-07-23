Денежный рынок: ставки снижаются
Благодаря притоку дополнительной ликвидности однодневные ставки вчера снизились. В пятницу в систему из бюджета поступило 219 млрд руб., в результате чего объем средств банков на корсчетах в ЦБ на утро понедельника вырос до 2,50 трлн руб. (+210 млрд руб.). Помимо этого, вчера Федеральное казначейство возобновило операции однодневного валютного свопа, через который банки привлекли еще 100 млрд руб. Кроме того, не исключено, что и приток ликвидности из бюджета вчера продолжился, что должно было оказать дополнительное понижательное давление на однодневные ставки.
Средняя ставка по межбанковским кредитам овернайт в понедельник снизилась на 8 бп, до 7,22%, индекс RUSFAR составил 7,34% (-3 бп). Самое сильное движение произошло на рынке однодневного валютного свопа: средневзвешенная ставка по нему снизилась на 21 бп, до 7,20%. Сегодня Казначейство вновь планирует предложить банкам 100 млрд руб. через инструмент однодневного валютного свопа, благодаря чему однодневный базис, вероятно, останется немного отрицательным.
В целом ситуация с рублевой ликвидностью в банковской системе в июле заметно улучшилась, прежде всего за счет более высоких бюджетных расходов. По нашим оценкам, с начала месяца из бюджета в систему поступило 870 млрд руб. против примерно 500 млрд руб. за такой же период в предыдущие месяцы. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы объем свободной ликвидности в банковской системе продолжит расти, во-первых, благодаря отложенным покупкам валюты, осуществляемым Минфином, а во-вторых, за счет сезонно меньшей стерилизации ликвидности через бюджет.
В остальных сегментах ставки вчера также снизились. В частности, 3-месячная ставка MosPrime опустилась на 4 бп (до 7,89%), потянув за собой котировки FRA и ставки процентных свопов, которые закрылись на 2–4 бп ниже уровня предыдущего дня. Ставки кросс-валютных свопов и NDF (рассчитанные к OIS) завершили день практически без изменений.
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