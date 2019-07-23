Ожидания более мягкой политики от мировых центробанков (ЕЦБ, затем Банк России, затем ФРС США) оказались достаточно веской причиной, чтобы доходности ОФЗ вновь перешли к снижению. Вчера кривая российских гособлигаций сдвинулась на 3-7 бп вниз, тем самым, обновив минимумы по доходности с начала 2019 года для большинства бумаг. Наибольшей популярностью вчера пользовались выпуски срочностью 5-10 лет.

Удивительно, насколько быстро санкционные страхи 2-недельной давности ушли на второй план, – не исключено, что сказался эффект от грядущих в ближайшем будущем «каникул» Конгресса. В то же время, как мы уже писали прежде, мы не уверены, что многие участники рынка внимательно следят за тонкостями американского законодательного процесса. Скорее, заголовки игнорируются, пока предложения конгрессменов не приняли окончательной формы. Отечественный Минфин, безусловно, будет пользоваться новым витком спроса на рынке для выставления длинных ОФЗ на завтрашние первичные аукционы, например, 20-летнюю серию 26230 (доходность 7.47%) или 15-летнюю серию 26225 (7.46%).

Денежный рынок

Решение Минфина возобновить с 22 июля операции валютный своп (лимит 100 млрд руб.) на постоянной основе привнесло оптимизм в кривую кросс-валютного фондирования. Ставка овернайт (7.23%) в течение понедельника опустились на 5-7 бп против пятничных уровней, однако против начала прошлой недели сократились уже на 17 бп. Ставки на более длинных горизонтах также отреагировали позитивно на появление дополнительного источника рублевого фондирования в лице Минфина: 3-месячный форвард подешевел с пятницы на 5 бп до 7.10%, а с начала недели опустился уже на 15 бп.

У нас есть некоторые сомнения в том, что предложенные лимиты фондирования будут иметь структурное влияние на ставки в ближайшие 2-3 месяца, когда чистое изъятие средств бюджетом может достигнуть 0.7 трлн руб. В этих условиях периоды налоговых выплат и усреднения остатков будут сопровождаться стремлением ставок свопов к ключевой. Однако в моменте сказывается избыток остатков на корсчетах (2.6 трлн руб.), накопленных к предстоящим налоговым датам. Соответственно, уже после 25 июля мы полагаем, что дисконт кросс-валютного фондирования против ключевой ставки (-23 бп овернайт) прекратит расширение и вернется к значению —5/-15 бп.