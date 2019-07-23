Gрезидент Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря 2019 г. «ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений». Помимо этого, в опубликованном перечне поручений по итогам состоявшегося 10 июля совещания о развитии нефтяной отрасли говорится, что к 20 июля Минэнерго и Минфин должны были представить доклад по обоснованию мер господдержки проекта разработки Приобского месторождения Роснефти. Также правительству дано поручение к 1 декабря 2019 г. «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <…> на предмет экономической эффективности освоения <…> в текущих налоговых условиях».

Мы полагаем, что из-за ограниченного срока действия мораторий не отразится на операционных и финансовых показателях нефтяного сектора, в связи с чем мы расцениваем данную новость как нейтральную.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Роснефть попросила предоставить для Приобского месторождения дополнительные льготы по НДПИ, аналогичные тем, которые в октябре 2017 г. были введены для Самотлора (35 млрд руб. в течение 10 лет). Хотя точная формула расчета льготы не приводилась, Минфин подсчитал, что льготное налогообложение Приобского месторождения приведет к выпадению доходов федерального бюджета в размере 460 млрд руб. (7,1 млрд долл.) за 10 лет.



