Мы прогнозируем рентабельность по EBITDA на уровне 6,4%…

В четверг, 25 июля, Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) должен опубликовать финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем, что темпы роста выручки останутся приблизительно на уровне предыдущего квартала и по-прежнему будут ниже, чем у основного конкурента компании и лидера рынка – X5 Retail Group. В частности, мы прогнозируем увеличение выручки Магнита на 7% (здесь и далее – год к году) до 329 млрд руб. (5,1 млрд долл.) и падение EBITDA на 11% до 21,1 млрд руб. (326 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 1,3 п.п. до 6,4%. Чистая прибыль, по нашим оценкам, сократится на 24% — до 7,9 млрд руб. (122 млн долл.).

…и валовую маржу в размере 24,3%. На наш взгляд, продолжение экспансии торговой сети, программа реновации и общая ситуация на розничном продовольственном рынке продолжат оказывать давление на рентабельность Магнита. В частности, мы ожидаем, что валовая прибыль компании во 2 кв. 2019 г. вырастет немного меньше выручки, а именно на 6% до 80,0 млрд руб. (1,2 млрд долл.). Это предполагает снижение валовой рентабельности на 0,2 п.п. до 24,3%.

Сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита. Недавний уход Ольги Наумовой с должности генерального директора компании означает завершение периода двоевластия и неопределенности, что в краткосрочном периоде будет позитивно воспринято рынком. Долгосрочно эффективность трансформации Магнита остается открытым вопросом для рынка, а пока его операционные и фундаментальные показатели выглядят слабее, чем у основного конкурента – X5 Retail Group. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.