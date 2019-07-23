Цены на золото сегодня могут преодолеть $1420 за унцию
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара в преддверии объявления о новом премьер-министре Великобритании.
Сегодня инвесторы ждут информации о том, кто станет новым лидером британских консерваторов и, соответственно, новым премьер-министром Великобритании. В случае избрания Бориса Джонсона, который считается наиболее бескомпромиссным сторонником выхода из ЕС, может вырасти премия, которая закладывается в котировки золота как защитного актива.
Кроме того, во вторник выходит обзор МВФ "Перспективы мировой экономики", а также индекс настроений потребителей в еврозоне. В США сегодня будут опубликованы индекс ФРБ Ричмонда, данные FHFA по ценам на жилье и статистика продаж на вторичном рынке жилья.
Мы полагаем, что ближе к вечеру цены на золото должны подняться выше $1 420 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190723/830181881.html