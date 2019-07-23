Золото дешевеет на фоне укрепления доллара в преддверии объявления о новом премьер-министре Великобритании.

Сегодня инвесторы ждут информации о том, кто станет новым лидером британских консерваторов и, соответственно, новым премьер-министром Великобритании. В случае избрания Бориса Джонсона, который считается наиболее бескомпромиссным сторонником выхода из ЕС, может вырасти премия, которая закладывается в котировки золота как защитного актива.

Кроме того, во вторник выходит обзор МВФ "Перспективы мировой экономики", а также индекс настроений потребителей в еврозоне. В США сегодня будут опубликованы индекс ФРБ Ричмонда, данные FHFA по ценам на жилье и статистика продаж на вторичном рынке жилья.

Мы полагаем, что ближе к вечеру цены на золото должны подняться выше $1 420 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.