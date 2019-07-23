Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне на фоне положительных впечатлений инвесторов от корпоративных результатов. Позитива добавляет и достигнутое, по словам Трампа, соглашение по бюджету США на два года. На этом фоне японский Nikkei в плюсе почти на 1%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 набирают чуть больше 0,2%. Европейские площадки открылись ростом более 0,5% в преддверии голосования за нового премьер-министра Великобритании. Наибольшие шансы у сторонника выхода государства из состава ЕС Бориса Джонсона.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется стабильно у 2,05%. Нефть дорожает ввиду напряженности в Персидском заливе, которая связана с захватом Ираном британского танкера. Brent торгуется выше $63 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный. Примечательной макроэкономической статистики не запланировано.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что индекс вышел из восходящего тренда последних пяти недель, поэтому вероятность продолжения коррекции сохраняется. Вчерашний рост пока выглядит лишь как попытка протестировать нижнюю границу восходящего тренда. Тем не менее фьючерсы на индекс широкого рынка указывают, что сегодня он откроется в плюсе. Мы считаем, что S&P500 вновь попробует вернуться в восходящий канал, но шансов на успех все меньше, учитывая негативные сигналы от индикаторов MACD и «медвежью» дивергенцию по RSI. Таким образом, закрепление S&P300 выше 3000 пока остается маловероятным. В случае продолжения коррекции поддержками для него могут стать уровни 2965 пунктов и далее 2943, на котором располагается гэп конца июня.

До открытия рынка сегодня отчитаются Coca-Cola, United Technologies и Lockheed Martin, от которых ждут роста выручки и прибыли. После закрытия результаты за квартал представит Visa. Компания прогнозирует продолжение позитивной динамики выручки и прибыли в силу благополучного состояния американских потребителей. Акции Visa по-прежнему пользуются спросом со стороны инвесторов благодаря ее стабильному положению и самой высокой марже по чистой прибыли в индексе S&P500. Этот фактор выходит на первый план в условиях высокой волатильности, которая может вновь усилиться в ближайшую неделю из-за заседания ФРС.



