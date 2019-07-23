Оптимизм на рынке нарастет не по дням, а по часам. И вчерашние торги это достаточно ярко продемонстрировали. Правда, пока все же с некоторой оговоркой — оптимизм явно выборочный и далеко не всеобщий.

Прежде всего, явно бычьи настроения начали проявляться в акциях компаний технологического сектора. Вчера, вдохновленные сильной отчетностью Microsoft (MSFT, +1,32%), вышедшей в конце прошлой недели, вверх полетели акции ведущих полупроводниковых компаний, где только минимальный рост составил почти 3%. А вот лучше всех по итогам дня выглядели акции Applied Material (AMAT, +6,11%) и Western Digital (WDC, +5,43%). Глядя на эти цифры, можно было бы даже сделать вывод о некоторой не вполне оправданной эйфории в этом сегменте. Но, как говорится, поживем — увидим. Тем более, что главные события — выход отчетности ведущих технологических компаний, у нас еще впереди. Ну, собственно именно в ожидании этих событий акции и пошли в рост. И, конечно, инвесторы прежде всего ждут чуда от компаний Big Tech — Apple (AAPL, +2,29%), Amazon (AMZN, +1,07%), Facebook (FB, +2,00%) и Alphabet (GOOGL, +0,68%).

Благодаря всему этому мини хайпу в акциях технологического сектора индекс NASDAQ оказался вчера явно лучше остальных и вырос, как мы видим, более чем на 0,7% и вновь вплотную приблизился к своим историческим максимумам. Правда, и остальные индексы не так уж далеки от этих отметок, и если наши технологические супер-монстры не подведут и хорошо отчитаются, то в конце недели есть все шансы вновь залезть на самую вершину и обновить хаи.

Еще одним героем вчерашнего дня стала компания Halliburton (HAL, +9,15%), чьи акции улетели в космос после выхода отчетности еще до начала торгов. Причем о том, что этот «полет в космос» вообще возможен никто и не мечтал. Сразу же после выхода отчетности (кстати, данные были смешанные), акции выросли чуть более чем на 2% и долго торговались на этих уровнях. Однако во второй половине торгового участников «вдруг осенило», что эти акции явно недооценены и все бросились их покупать. В итоге +9% к концу торгов. Но все же складывается такое впечатление, что вчера спекулянты с Halliburton немного перестарались и возможно коррекция в самое ближайшее время.

А вот кто не оправдал вчера ожидания, так это акции военно-промышленных компаний Lockheed Martin (LMT,+0,19%) и United Technologies (UTX, +0,42), чья отчетность должна выйти сегодня до начала торгов и поэтому в этих акциях можно было бы ожидать более активный спрос. Но… как видим, спрос был вялым, а рост почти нулевым.

Ожидания рынка 23 июля

Если вчера на общем фоне, который не выделялся слишком уж большим оптимизмом, американскому рынку все же удалось закрыться в уверенном плюсе, то чего можно ожидать сегодня, когда позитив «льется» со всех сторон. И в американо-китайских переговорах вроде бы наметился прогресс, и по слухам, стороны готовы встретиться на следующей неделе. И Европейский центробанк вроде бы готов снизить процентную ставку на своем заседании в ближайший четверг еще на 0,1% (хотя куда уж ниже?!). И, наконец, текущий сезон отчетности пока протекает в очень даже позитивном русле. Короче, везде и всюду сплошной позитив.

По крайней мере, по итогам первой половины дня, картина складывается именно такая. Азия в хорошем плюсе. С Европой тоже все в порядке. Особенно радуется немецкий DAX-30, который прибавляет более 1% на фоне вышедшей хорошей отчетности тяжеловесов-автомобилестроителей типа Mercedes.

И фьючерсам на основные американские индексы просто некуда деваться как только расти. Правда, прибавляют они не так уж чтобы много — в пределах 0,3%. Но это, наверное, можно объяснить некоторой осторожностью в преддверии выхода отчетности от LMT и UTX. После вчерашнего слабого роста акций этих компаний как-то немного поутих оптимизм инвесторов, которые до последнего были (и есть!) уверены, что уж у кого у кого, а у компаний ВПК точно должно быть все хорошо. Вот и посмотрим по факту — так ли это?

А кроме выхода очередной порции корпоративной отчетности мы сегодня еще увидим достаточно интересные данные по рынку недвижимости, а именно данные о продажах домов на вторичном рынке. К счастью, в последние месяцы ситуация на рынке недвижимости немного успокоилась и данные с него стабилизировались и перестали огорчать аналитиков, ка это было еще несколько месяцев назад когда в какой-то момент стала просматриваться явно негативная динамика продаж.

Ну и вечером, уже по окончанию торгов, выйдет отчетность от компании Visa (V). Но Visa это Visa — и у нее просто не может быть плохой отчетности. И в этом кажется никто никогда и не сомневается.

За кем еще стоит следить сегодня более пристально, так это за акциями тех компаний, чья отчетность выходит завтра в первой половине дня до начала торгов. И список здесь достаточно большой. Поэтому в первую очередь стоит уделить внимания акциям Boeing (BA), AT&T (T), Caterpillar (CAT), General Dynamics (GD) и Alexion (ALXN).

Что же касается прогнозов на сегодняшний день, то если отчетность лидеров военно-промышленного комплекса не будет разочаровывающей, то индексы продолжат свой неспешный, но достаточно уверенный путь наверх и вполне могут прибавить еще порядка 0,5%. При этом у индекса NASDAQ есть сегодня все шансы в очередной раз обновить свой исторический максимум.