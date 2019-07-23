В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” (+3,08%) и бумаги Роснефти (+2,26%). В лидерах падения были котировки Уралкалия (-6,34%), корректирующиеся после уверенного роста предыдущих дней, и бумаги Полюса (-1,31%).

С технической точки зрения обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” поднялись к важному краткосрочному сопротивлению 26,60 руб, у которого расположена в том числе средняя полоса Боллиджера дневного графика. Способность закрепиться выше указанной отметки откроет дорогу к недавнему максимуму 27,335 руб. Вероятность “бычьего” сценария, однако, пока не столь высока, о чем предупреждает преобладание нисходящего тренда по ADX. Спешить с открытием “длинных” позиций до закрепления выше сопротивления не стоит – есть риск отскока бумаг вниз.