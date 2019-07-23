Вчера комитет ГД по бюджету и налогам отложил рассмотрение поправки в Бюджетный кодекс, позволяющей направлять средства ФНБ на выдачу льготных кредитов иностранным покупателям российского несырьевого экспорта. Причиной этому послужило несогласие ЦБ и Счетной палаты (а сама поправка была предложена Правительством).

В частности, Счетная палата считает, что такое расходование средств ФНБ фактически создаст риски для бюджетной устойчивости – скорее всего, госаудиторы опасаются, что кредиты могут стать «плохими». В составе уже инвестированных средств ФНБ давно содержатся фактически невозвратные активы (например, из последних — евробонд Украины в 3 млрд долл.), и, видимо, Счетная палата не хочет увеличения таких инвестиций.

На наш взгляд, такое развитие событий (когда инициатива Правительства не проходит из-за разногласий с другими связанными с экономикой госструктурами) выглядит неожиданным и, возможно, не выльется в активную дискуссию (т.е. по факту решение об использовании ФНБ на экспортные кредиты лишь отложат и примут позднее). Во всяком случае, мы видим, что перевес аргументов у властей пока явно на стороне трат ФНБ:

1) Поддержка несырьевого экспорта является одной из ключевых задач нацпроектов, и ее трудно обеспечить без субсидий (в той или иной форме).

2) Становится ясно, что запас факторов роста экономики на исходе, и необходим какой-то стимул – траты ФНБ выглядят наиболее простым и легким средством. Особо отметим, что, например, траты на инвестиции в более широкий список активов не приведут к ускорению экономического роста, тогда как экспортные кредиты теоретически могут это сделать.

3) Траты ФНБ могут и не снизить бюджетную устойчивость. Во-первых, ФНБ каждый год пополняется на ~3 трлн руб., поэтому даже если траты будут равняться объему пополнения ФНБ, объем ликвидной части все равно будет не меньше 7% ВВП (что Правительством считается как достаточный запас на случай кризиса). Во-вторых, всегда можно установить лимит использования средств ФНБ на экспортные кредиты (например, не более 3% ВВП и т.п.), но не отказываться от идеи в целом.

Среди основных аргументов против использования ФНБ является:

1) Сильное ослабление бюджетного правила. Если ежегодно тратить все средства сверх 7% ВВП, это фактически означает, что мы лишь откладываем траты дополнительных нефтегазовых доходов ровно на год (рост экономики вновь станет зависеть от динамики цен на нефть, только на этот раз от прошлогодней).

2) Несырьевой российский экспорт охватывает широкий круг товаров (зерно, необработанные металлы, удобрения и неорганическая химия, машиностроительная продукция (в т.ч. военная и атомная), однако именно военная и атомная продукция являются одними из основных, и именно их, скорее всего, и будут поддерживать экспортными кредитами (у властей уже были намерения поддержать строительство АЭС в Египте на 25 млрд долл.). Впрочем, эти отрасли непрозрачны, и достаточно сложно будет проконтролировать экономическую эффективность и отдачу от этих проектов (вероятно, она окажется низкой).

Возможно, Счетная палата, заручившись поддержкой ЦБ, сможет «отстоять» средства ФНБ, однако мы считаем, что эта вероятность невысока. Учитывая последние примеры подобных дискуссий (например, о повышении цены отсечения в бюджетном правиле, за что выступал Кудрин, но против чего был Силуанов), шансы на исход в пользу Минфина в данном споре выше.