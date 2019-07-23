Apple собирается купить подразделение Intel по выпуску чипов для смартфонов, в которое входит полный цикл производства и патенты на сумму около $1 млрд. Это идеальная сделка для обеих компаний. Apple приобретение поможет полностью или частично избавиться от поставки 5G модулей производства Qualcomm в течение пяти лет. Этот шаг также укладывается в стратегию корпорации, предполагающую выпуск всех компонентов для смартфонов без участия посторонних производителей посредством создания вертикальной производственной цепочки вокруг iPhone. Используя патенты Intel на разные виды чипов, Apple сможет улучшить свою продукцию за счет внедрения технологий 5G и взаимодействия со специалистами из Intel.

Intel, со своей стороны, продает худшую для себя часть бизнеса, которая, по ее собственным оценкам, приносила около $1 млрд убытков ежегодно. Intel всегда специализировалась на компьютерных чипах, позднее перефокусировавшись на выпуск комплектующих для дата-центров, но мобильный сегмент оказывал давление на прибыль компании. Даже несмотря на качественные разработки в сфере мобильных технологий, выстроить прибыльное производство мобильных чипов оказалось дороже, чем наладить основные направления бизнеса. Apple же в состоянии компенсировать убытки в мобильном сегменте благодаря выпуску собственных чипов.

Таким образом, это сделка выгодна для обеих компаний. Целевая цена по Apple и Intel до конца второго квартала 2020 года — $226 и $57 соответственно.