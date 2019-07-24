Полиметалл сообщил об ожидаемо высоких производственных показателях — объем производства в золотом эквиваленте подскочил до 384 тыс. унций (+19% г/г). Компания подтвердила свои прогнозы по добыче в 1.55 млн унций и прогноз общих денежных затрат в размере $600-650 на унцию. Мы также отмечаем, что во 2-м квартале Кызыл продолжил показывать отличные результаты, что подтверждает репутацию Полиметалла в плане успехов в операционной деятельности. Мы имеем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по Полиметаллу, который торгуется на уровне 7.6x по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA 2019 года, что предполагает 21% премию к мировым производителям золота со средней капитализацией и 9% к Полюс Золото.

— Объем производства во 2К19 составил 384 тыс. унций (+19% г/г), что обусловлено увеличением добычи золота на 31% г/г в основном из-за нарастания мощностей Кызыла, который теперь работает на полной проектной производительности

— Подтверждение плана на 2019 год: производство на пути к достижению отметки в 1.55 млн унций в золотом эквиваленте. Прогноз денежных затрат подтвержден на уровне $600-650/унцию золотого эквивалента.

— Производство золота на Кызыле на уровне 81 тыс. унций, в результате чего была достигнута отметка в 53% от годового плана в размере 300 тыс. унций за 1П19. Во 2К19 проект превысил свою проектную мощность (объемы добычи на уровне 16.5 млн т), увеличив коэффициент извлечения до уровня 87.8% (против 86.8% в 1К)

— Выручка на уровне $492 млн (+13% г/г), что выражено увеличением продаж золота на 31% г/г на фоне более сильного производства, которое было компенсировано снижением продаж серебра на 22% г/г и более низкими ценами на серебро (соответствующие бенчмарки —4% г/г)

— Чистый долг на прежнем уровне в $1,700 млн (-0.2% кв/кв), со значительным свободным денежным потоком во 2К19. Компания выплатила $146 млн в виде финальных дивидендов за 2018 финансовый год ($0,31/акцию)

Оценка и взгляд

— Полиметалл торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 7.6x, что предполагает премию в 21% к производителям золота средней капитализации. Мы считаем, что данная оценка оправдана перспективами роста компании (до 1,85 млн унций к 2023 году), высокой ликвидностью и конкурентоспособными денежными затратами, а также высокой операционной эффективностью.

— Мы сохраняем наш НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по Полиметаллу и считаем, что компания имеет ограниченный потенциал роста с текущих уровней. Тем не менее, расширение запасов Кызыла и завершение проекта по расширению POX-2 должны стать позитивными факторами для дальнейшей динамики акций.