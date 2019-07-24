Мы ожидаем сильных результатов за 2К 2019 г. от интернет-компании с ростом выручки на 38% г/г до 40,9 млрд руб. с учетом Яндекс.Маркет, и на 40% г/г если не учитывать деконсолидированный сервис. Доля Яндекса в поиске на всех платформах выросла с 56,18% во 2К 2018 г. до 56,87% во 2К 2019 г., а доля в поиске на Android с 47,82% до 52,29%, что, на наш взгляд, позволит продемонстрировать рост выручки поиска в 23,5% г/г. В сегменте такси мы ожидаем замедления темпов роста в связи с эффектом высокой базы, но прогнозируем, что они останутся выше 100% г/г при поддержке сервисов по доставке еды и B2B направления. В сегменте объявлений мы также закладываем снижение темпов роста из-за прекращения офлайн-эксперимента Auto.ru. В сегменте экспериментов рост выручки может превысить 150% г/г благодаря сильным результатам Яндекс.Драйв и Яндекс.Дзен.

Скор. EBITDA, на наш взгляд, вырастет на 40% г/г до 12,4 млрд руб. На рентабельность поиска продолжат оказывать давление низкомаржинальные продажи IoT устройств, однако, заметное снижение убытка в сегменте такси может компенсировать негативные эффекты. Как и ранее, мы ожидаем увидеть отрицательную скор. EBITDA в сегментах медиа-сервисов и экспериментов в связи с инвестициями в расширение контентной базы и развитие новых проектов.

Чистая прибыль Яндекса, согласно нашим прогнозам, вырастет на 23% г/г — до 6,3 млрд руб.

Текущие прогнозы интернет-компании предполагают рост совокупной выручки в диапазоне 30%-34% г/г без учета Яндекс.Маркет и рост выручки поиска на 19%-21% г/г. Они могут быть пересмотрены в сторону повышения по итогам квартала, на наш взгляд.

Результаты будут опубликованы примерно в 13:00 по московскому времени, а в 15:00 менеджмент проведет конференц-звонок.

Наша текущая рекомендация для акций Яндекса «Покупать» с целевой ценой 2 798 руб. за бумагу.