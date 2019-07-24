• В эту пятницу Совет директоров Банка России соберется на очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, с тем чтобы, как мы полагаем, снизить ключевую ставку на 25 бп.

• В этом отношении наши ожидания полностью совпадают с консенсус-прогнозом агентства Bloomberg.

• Также мы полагаем, что, как это уже было в апреле, из текста пресс-релиза будет удален прогноз годовой инфляции на конец 2019 г. (4,2–4,7%), который в последнее время существенно расходится с траекторией, на которую указывает текущая инфляционная статистика.

• Оценка регулятором денежно-кредитных условий и инфляционных рисков, скорее всего, не изменится. Однако с учетом выходивших в последнее время более позитивных статданных комментарии относительно экономической активности, на наш взгляд, вполне могут стать оптимистичнее.

• Мы попытались спрогнозировать ключевые тезисы, которые мы с большой вероятностью увидим в пресс-релизе ЦБ.

N.B. Пятничное заседание не является опорным, и, соответственно, новых прогнозов ЦБ публиковать не будет.

Сигнал регулятора, июнь: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года». (из пресс-релиза Банка России)

Что изменилось с тех пор. Темпы инфляции были ниже прогнозов ЦБ, в то время как показатели экономической активности начали улучшаться (подробнее см. ниже).

Чего мы ожидаем. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 1к20.

1. Динамика инфляции, июнь: «Продолжается замедление годовой инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и, по оценке на 10 июня, составил 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении». (из пресс-релиза Банка России).

Что изменилось с тех пор. Годовая инфляция в июне снизилась до 4,7% г/г, что соответствует верхней границе прогнозного диапазона (4,2-4,7%), обозначенного Банком России по итогам 2019 г. Однако более существенно, что месячная инфляция, скорректированная на сезонные факторы, замедлилась до 0,06 м/м, соответствующих оценкам Банка России и Минэкономразвития (0,1% м/м с исключением сезонности).

Июньское замедление инфляции по большей части носило временный характер, судя по тому, что основной вклад в общее снижение инфляции внес продовольственный сегмент.

Чего мы ожидаем. Мы полагаем, что Совет директоров ЦБ учтет дальнейшее ослабление инфляционного давления, но с поправкой на его временный характер. Мы также ожидаем, что в комментарии к очередному решению Банк России откажется от упоминания своего прогноза инфляции по итогам года, поскольку диапазон в 4,2–4,7% уже не воспринимается регулятором как реальный. Ранее ссылка на годовой прогноз уже была опущена в комментарии к решению Совета директоров в апреле этого года.

2. Инфляционные ожидания, июнь. «В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.» (из пресс-релиза Банка России).

Что изменилось с тех пор. Согласно данным последнего опроса, в июне инфляционные ожидания населения также существенно не изменились, составив 9,4% против 9,3% в мае, в то время как ценовые ожидания корпоративного сектора повысились.

Более чувствительные рыночные индикаторы, в том числе получаемые из доходности индексируемых на инфляцию ОФЗ, указывают на снижение инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до 3,6–3,7%.

Чего мы ожидаем. Мы полагаем, что Банк России подтвердит свою оценку инфляционных ожиданий как «стабильных, но высоких и устойчивых».

3. Денежно-кредитные условия, июнь. «С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России». (из пресс-релиза Банка России).

Что изменилось с тех пор. Доходность 5-летних ОФЗ с момента последнего заседания снизилась приблизительно на 0,1 пп, до 7,2%.

Чего мы ожидаем. Мы ожидаем, что Банк России сохранит без изменений свою оценку денежно-кредитных условий.

4. Экономическая активность, июнь. Согласно пресс-релизу Банка России, «рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России… В январе–апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года». (из пресс-релиза Банка России).

Что изменилось с тех пор. Последние данные по промышленному производству и основные показатели экономической активности оказались лучше, чем в мае. С учетом роста реальной заработной платы на 2,3% г/г и оборота розничной торговли на 1,4% г/г в июне Банк России, по нашему мнению, будет более оптимистически оценивать перспективы роста.

Чего мы ожидаем. Банк России, как мы полагаем, сменит тон комментариев относительно роста экономики, оценив его «на уровне ожиданий» вместо «ниже ожиданий», и подтвердит обновленный прогноз в диапазоне 1,0–1,5% г/г.

Инфляционные риски, июнь. Согласно пресс-релизу Банка России, «краткосрочные проинфляционные риски по сравнению с мартом… На среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП». (из пресс-релиза Банка России).

Что изменилось с тех пор. На международной арене за последнее время произошло, по меньшей мере, два шока, связанных с новостями о санкциях – заявлением демократов «Коалиции синей собаки», опубликованным приблизительно в момент проведения июньского заседания, и предлагаемыми поправками к оборонному бюджету, которые предполагали ограничения на покупку государственных облигаций.

В целом, хотя конкретные решения относительно использования ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП пока не приняты, преобладает мнение о том, что в этом вопросе следует придерживаться относительно консервативных вариантов.

Чего мы ожидаем. Мы ожидаем, что оценка инфляционных рисков существенно не изменится.