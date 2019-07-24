• EBITDA дочерних сообществ составила 69.2 млрд руб. (+1% против прогноза АТОНа) – как и ожидалось с учетом разнонаправленных тенденций в сегментах газа и жидких углеводородов.

• Динамика FCF 2К19 оказалась впечатляющей: он достиг 80.1 млрд руб. благодаря получению дивидендов от Артктикгаза (38.5 млрд руб.) и несмотря на рост капзатрат и оборотного капитала.

• Новатэк торгуется с мультипликатором 2019П EV/EBITDA на уровне 13.1x – это на 30% выше 5-летнего среднего, и отражает тот факт, что проект Арктик СПГ-2 почти полностью учтен в котировках.

Финансовые результаты за 2К19 в целом совпали с нашими прогнозами и консенсусом: выручка достигла 218.5 млрд руб., (-7% кв/кв), EBITDA дочерних обществ – 69.2 млрд руб. (+5% кв/кв), чистая прибыль – 69.2 млрд руб. Как мы и ожидали, выручка от продаж газа сократилась (-20% кв/кв), отражая ослабление газовых бенчмарков в Европе и сокращение объемов продаж на внутренний рынок. Это было компенсировано ростом выручки от продажи жидких углеводородов на 9% кв/кв благодаря улучшению макроэкономической среды. Рентабельность по EBITDA составила 31.7% (+1 пп к оценке АТОНа) на фоне благоприятной динамики операционных расходов (-10% кв/кв, в основном из-за уменьшения закупок и транспортных расходов).

FCF укрепился благодаря дивидендам от Арктикгаза: во 2К19 FCF удвоился г/г и превысил 80 млрд руб., отразив поступление дивидендов от Арктикгаза (38.5 млрд руб. – эта сумма ожидалась после объявления рекомендации за 2019 в апреле), а также процентному доходу по займам, предоставленным СП (15.4 млрд руб.). Этот вклад более чем компенсировал увеличение оборотного капитала на 6.5 млрд руб и рост капзатрат на 41% г/г до 31.2 млрд руб.

Телеконференция: В четверг 25 июля в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому); +7 495 213 1767 (Россия), +44 (0) 330 336 9125 (Лондон); ID: 7082369. В первую очередь мы обратим внимание на параметры ещё трех сделок по продаже долей в Арктик СПГ-2 (по 10% акций китайским CNOOC и CNODC, а также японским Mitsui/JOGMEC), и комментариях компании по принятия окончательного инвестиционного решения (ранее планировалось в 3К19).