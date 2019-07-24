Значительный рост прибыли НОВАТЭКа не стал сюрпризом для рынка, он лишь на 3% превзошел консенсус-прогноз.

Причина увеличения прибыли компании во втором квартале в указанном в отчете «значительном влиянии» признания в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-й доли участия в проекте Арктик СПГ 2 в размере 308,6 млрд руб., а также признание неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

Полагаем, что данные финансовой статистики НОВАТЭКа позитивны. Но в краткосрочном периоде дальнейшее повышение акций компании возможно лишь при поддержке широкого рынка. Вероятность такого развития событий я оцениваю как высокую. Спрос на акции сейчас достаточно активно поддерживают данные корпоративной отчетности, приближение заседаний ФРС и ЕЦБ и информация о решении на два года проблемы «потолка заимствований» США.

Краткосрочный целевой диапазон по этим бумагам 1310–1330 руб.