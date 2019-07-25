По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно на фоне смешанных отчетов компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47%, закрывшись на отметке 3019,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,85%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,04%, продемонстрировав самое большое снижение за неделю.

Сильные показатели Texas Instruments вывели индекс Nasdaq Composite на новые вершины. В компании уверены, что замедление спроса на микрочипы не будет носить затяжной характер и нормализуется уже во второй половине 2019 года. Драйвером роста S&P 500 выступили прогнозы по будущим прибылям UPS, в то время как слабая прибыль Caterpillar и самый большой квартальный убыток Boeing увели значение промышленного индекса Dow Jones на отрицательную территорию. После закрытия торгов выросли акции Facebook. Компания отчиталась о более высокой, чем прогнозировалось, выручке.

Сегодня в фокусе рынков заседание Европейского центрального банка, в преддверии которого игроки закладывают 60% вероятности снижения ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов. Реализация данного сценария может привести к резкому ослаблению единой европейской валюты, однако снижение ставки ФРС США в следующую среду вернет status quo паре eur/usd.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,11%, закрывшись на отметке $63,13. Позитивные, на первый взгляд, данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы нефти в Соединенных штатах упали на 10,83 миллиона баррелей, не способствовали продолжению восходящей динамики фьючерсного контракта Brent, так как резкое сокращение запасов было вызвано не оправдавшимися опасениями ущерба от урагана "Барри". В свою очередь постепенно сходит на нет и история с "танкерной войной". Однако драйвером роста цен на "черное золото" могут стать крупнейшие центробанки, плавно разворачивающиеся в сторону мягкой ДКП, для поддержания мировой экономики.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,67%, закрывшись на отметке 2682,91 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2680 и 2645 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2710 и 2727 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133700 и 132500 п. Сопротивления — 135000 и 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,129, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63,40 и 63,55.