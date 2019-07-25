Отскок на российском рынке акций оказался кратковременным явлением и достаточно быстро завершился. В среду индекс МосБиржи полностью отыграл предыдущий импульс роста и в моменте переписал локальные минимумы. Вчерашняя динамика указывает на сохранение слабости покупателей, которые не проявили активность даже на фоне положительной динамики западных площадок.

В частности, американский индекс S&P 500 вчера закрывался в районе нового исторического максимума. До ключевой области торможения 3030-3050 п. ему остается совсем немного. На мой взгляд, эти рубежи могут выступить разворотной точкой, так что по американскому рынку в целом временно могут стать актуальными короткие позиции.

Вышедшие накануне в США экономические данные по большей части были хуже ожиданий, оказав поддержку американскому рынку акций, т. к. подобная статистика увеличивает вероятность более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС. В еврозоне в свою очередь композитный индекс деловой активности (PMI) опустился с 52,2 до 51,5 пункта. Отметка 50 пунктов отделяет рост активности от ее замедления. Особенно пострадал промышленный сегмент, например, соответствующий PMI Германии снизился до 7-летнего минимума, 43,1 пункта. Отчасти это эффект от

Долларовый индекс РТС между тем продолжает демонстрировать более слабую динамику, чем коллеги по развивающимся странам (индекс MSCI Emerging Markets). То есть наш рынок по-прежнему отстает.

По индексу МосБиржи складывается не самая оптимистичная картинка. Признаки слабости способны увести его еще ниже, несмотря на то, что с утра внешний фон преимущественно нейтральный. С технической точки зрения дальнейшее снижение будет означать перестановку локальных целей в район 2600-2620 п. При реализации такого сценария покупки на нашем рынке акций вновь могут стать актуальными. В частности, речь может идти о голубых фишках: Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, МТС.

В паре USD/RUB сейчас идет попытка развить движение наверх. В качестве ближайшего ориентира можно выделить область 64-64,5. Умеренное сезонное ослабление рубля может оказать локальную поддержку акциям экспортеров. Снижения курса USD/RUB ниже 62,5 пока не ожидается. Предпосылок к пробою этого очевидного уровня поддержки пока не появляется.

Те же котировки нефти пока лишь просто консолидируются в боковом формате и, вероятно, некоторое время продолжат оставаться вокруг текущих значений ($62-64 по Brent). Статистика по запасам и уровню добычи нефти в США не должна играть большой роли, так как она искажена фактором прошедшего шторма в Мексиканском заливе.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет заседание ЕЦБ и комментарии его главы Марио Драги. Итоги мероприятия будут опубликованы в 14:45 МСК. Скорее всего, на этот раз индикативные процентные ставки останутся без изменений: 0% ключевая ставка, —0,4% депозитная ставка. Впрочем, в текущих условиях есть небольшая вероятность, что депозитная ставка все-таки будет снижена уже сейчас, а не чуть позже, как предполагает рыночный консенсус.

Наибольший интерес вызывает оценка регулятором ситуации в экономике в условиях рисков торговых войн и соответствующие намеки на перспективы монетарной политики в регионе. Детали с учетом более свежей информации мы сможем получить из пресс-конференции Марио Драги (15:30 МСК). По его словам, экономика еврозоны нуждается в монетарном стимулировании, в случае необходимости регулятор готов принять соответствующие меры. Протоколы июньского заседания ЕЦБ подтвердили это.

Ранее ЕЦБ объявил, что намерен сохранять процентные ставки неизменными, по крайней мере, до середины 2020 г. Существует вероятность, что на этот раз ЕЦБ пересмотрит прогноз по ставкам. Депозитная ставка может быть снижена на 0,1 процентных пункта уже в сентябре. Рынок фьючерсов на межбанковскую ставку euribor уже закладывает такой сценарий. Программа QE в регионе завершилась в конце прошлого года. В случае ухудшения ситуации нельзя исключать возобновления количественного смягчения.

Итоги заседания ЕЦБ способны вызвать резкий рост волатильности в паре EUR/USD. В среднесрочной перспективе взгляд на дальнейшие перспективы курса умеренно негативные. Не исключаем сползания в сторону 1,09, что в теории является драйвером снижения для сырьевых товаров.

Также сегодня ожидается публикация отчетов за II квартал у Магнита и Ленты. В Магните есть шансы на позитивную реакцию, если сопоставимые LFL-продажи будут выше значения +0,6%, которое было кварталом ранее. При таком раскладе станет возможным восстановление в сторону 4000 руб. Если вдруг LFL-продажи не улучшатся, то станет очень вероятным эмоциональный откат ориентировочно в район 3600 руб.

Также сегодня ожидается заседание совета директоров НЛМК, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов. Доходность может составить около 2% или совсем незначительно выше.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются всего лишь на 0,02%, нефть Brent в плюсе на 0,27%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия среды, в пределах +0,3%.