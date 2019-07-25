В среду в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось разнонаправленное изменение цен. В плюсе закрылся Новатэк (NVTK, +0.8%), сообщивший о чистой прибыли и EBITDA по итогам второго квартала текущего года выше консенсус-прогноза. Кроме того, подорожали акции корпорации Алроса (ALRS, +1.9%) и Газпром нефти (SIBN, +0.9%). Тем временем Газпром (GAZP) подешевел на 2.5%, МосБиржа (MOEX) – на 1.6%, Северсталь (CHMF) – на 1.6%, Лукойл (LKOH) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 10.6%, Нижнекамскшина (NKSH) – на 8.7%, ОР (OBUV) – на 4.1%, ОАК (UNAC) – на 3.7%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются в среднем выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским индексам наблюдается некоторое повышение..

Сегодня возможна коррекция вниз по индексу РТС за счет бумаг Газпрома, вес которых в индексной корзине составляет почти 15%. Как сообщается, на МосБирже сегодня будет продан пакет акций Газпрома, находящихся на балансе «дочек», который составляет почти 3% всех выпущенных акций компании, что почти в 20 раз превышает средний дневной оборот по бумагам Газпрома на МосБирже за последние десять дней. Пакет (693.6 млн. акций) выставляется на продажу единым лотом, сбор заявок пройдет с 10:00 мск до 17:00 мск.

Между тем внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным для рынка, трейдеры ожидают заседания ЕЦБ (решение по ставке в 14:45 мск, начало пресс-конференции в 15:30 мск) и продолжают следить за потоком корпоративной отчетности (на сегодня, в частности, запланирована публикация отчетности корпорации Amazon).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 63.0 – 63.5 по паре доллар-рубль.