Ралли в ОФЗ продолжается, невзирая на новостной фон, в частности, со вчерашних слушаний по России в Конгрессе США с участием специального прокурора Р.Мюллера. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 бп – не исключено, что это последние приготовления рынка к грядущему снижению ключевой ставки в пятницу (26 июля).

Минфину в подобных условиях не составило труда разместить 20 млрд руб. 20-летней серии 26230 по комфортной доходности (отсечка 7.49%). Вместе с тем, у ведомства все еще ограниченные возможности по предложению нового долга срочностью 5-10 лет. Как следствие, если инвесторы предпочтут более значимое позиционирование в данном сегменте по сравнению с длинными выпусками срочностью 10-20 лет, доходности на среднем участке кривой будут ощутимо проваливаться.