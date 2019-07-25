"Транснефть": совокупный размер компенсации за грязную нефть может составить $471 млн
Вчера Совет директоров Транснефти утвердил объем компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение нефтепровода Дружба — в размере $15 на баррель. Глава Транснефти подчеркнул, что компании, претендующие на возмещение ущерба, должны документально подтвердить понесенные убытки. По сообщению Коммерсанта, совокупный объем «грязной» нефти может составить 4.3 млн т.
Исходя из вышеупомянутой оценки объема, совокупный размер компенсации может составить $471 млн. Это составляет 4.6% прогнозной EBITDA Транснефти по консенсусу Bloomberg, и может негативно сказаться на размере дивидендных выплат по итогам текущего года (консенсус-прогноз, не учитывающий предстоящие компенсации, — 11 207 руб на акцию, дивидендная доходность 7%). Отметим, что совокупная сумма компенсации будет зависеть от итоговой оценки объема загрязненной нефти, и Транснефть, со своей стороны, вероятно, будет настаивать на получении компенсации от «загрязнителей». На данный момент мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ.
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