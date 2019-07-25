Группа Mail.Ru представила результаты за 2К19. Совокупная выручка без учета вклада Delivery Club и показателей ESforce составила 20 млрд руб (+22.9% г/г), в целом совпав с консенсус-прогнозом. EBITDA увеличилась на 21.6% до 7.2 млрд руб, превысив консенсус на 45%, рентабельность по EBITDA достигла 36%. Чистая прибыль — 3.2 млрд руб, что означает рост на 72% г/г, но с поправкой на неденежные статьи увеличение составило 8%. В отчетности за 2018 г группа сообщила, что рассматривает различные варианты в отношении Delivery Club и Юлы, и не учитывала эти бизнесы в консолидированных результатах.

Сегодня же было объявлено о создании СП со Сбербанком на основе Delivery Club и CityMobil в целях создать лидирующую О2О платформу и, возможно, вывести СП на IPO через несколько лет. Оценка СП составляет $1.7 млрд. СП создается на паритетной основе, контролирующего акционера нет. Указанные активы будут декнсолидированы из отчетности Mail.Ru, начиная с сегодняшнего дня, и будут отражаться в ней как активы для продажи. Показатели Юлы опять будут учитываться в отчетности. Новый прогноз финансовых показателей, данный группой, не включает результаты ESforce и Delivery Club, но включает Юлу. Группа ожидает, что за 2019 г выручка составит 86-88 млрд руб (+22-24%), EBITDA — 30 млрд руб (ожидается 2 млрд руб убытка от Юлы).

Мы в целом положительно оцениваем результаты группы за 2К19: EBITDA превысила консенсус-прогноз на 45%, а чистая прибыль — на 53%. СП со Сбербанком может стать важным игроком на российском рынке, но оценивать его будущий вклад в показатели группы преждевременно, учитывая сильную конкуренцию, неизвестность многих деталей проекта и раннюю стадию реализации.



