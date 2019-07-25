"Транснефть": компенсации за грязную нефть несут риск сокращения дивидендов на 13,4%
Совет директоров Транснефти утвердил размер компенсации в размере до 15 долл./барр. всем грузоотправителям, сумевшим документально подтвердить свои имущественные потери в результате загрязнения нефти в трубопроводе Дружба в апреле этого года.
Наш комментарий: Исходя из оценки Транснефти, согласно которой объем некондиционной нефти в нефтепроводе Дружба составил 3 млн т (такая цифра приводилась в корпоративном журнале компании), и утвержденного размера компенсации в 15 долл./барр., мы рассчитали, что общая сумма расходов Транснефти на выплату компенсации может составить около 330 млн долл. (в худшем случае, если все заинтересованные стороны докажут факт понесенных убытков). Если данные расходы (или соответствующие резервы на их погашение) будут отражены в финансовой отчетности Транснефти за 2п19, то EBITDA компании по итогам года окажется, по нашим оценкам, на 4,5% ниже прогнозируемого результата. Это, в свою очередь, несет в себе риск сокращения размера дивидендов за 2019 г. примерно на 13,4% относительно ожидаемого нами показателя, вследствие чего дивидендная доходность акций по итогам года составит всего 6,1% – если только компания не скорректирует размер прибыли на сумму этих расходов, отнеся их к разряду разовых статей.
Напомним, ранее Транснефть согласилась выплатить аналогичную компенсацию за загрязненную нефть в размере 15 долл./барр. компании Казтрансойл, хотя детальные параметры достигнутой тогда договоренности не раскрывались. Таким образом расходы компании на выплату компенсации, включая нынешнее решение, могли быть частично учтены рынком. Тем не менее негативный риск с точки зрения финансовых результатов за 2019 г., на наш взгляд, существует. Мы надеемся услышать дополнительные комментарии Транснефти по этой ситуации в ходе телеконференции, посвященной публикации финансовых результатов за 2к19, которая состоится в конце августа.
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