Дальнейшее повышение уровня ликвидности, произошедшее после расчетов по недельному депозитному аукциону с ЦБ, способствовало снижению ставок овернайт в ходе вчерашних торгов. Еще в самом начале сессии однодневные ставки межбанковского рынка опустились ближе к 7,10% (-10 бп), где оставались до самого конца дня. Ставка однодневного репо с КСУ-облигации к закрытию снизилась с 7,25% до 7,10%, а индекс RUSFAR овернайт вчера составил 7,19% (-9 бп). Однодневный валютный своп демонстрировал устойчивость к понижательному давлению в течение дня, однако перед закрытием упал на отметку 5,10%. Мы полагаем, что это было связано с проведением расчетов по депозитному аукциону Казначейства: вчера банки привлекли у ведомства 100 млрд руб. сроком на шесть месяцев. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа по сравнению с предыдущим днем немного выросла, составив 7,12% (+4 бп).

Сегодня начинается очередной период уплаты налогов: компании перечисляют в бюджет НДС и НДПИ. Аккумулированный банками запас ликвидности должен быть достаточно комфортным – по нашим оценкам, на сегодняшнее утро остатки на корсчетах в ЦБ должны были составить порядка 3,0 трлн руб. На наш взгляд, это позволит ограничить повышательное давление на ставки овернайт, в связи с чем ставка RUONIA в течение июльского налогового периода, вероятно, не превысит уровень ключевой ставки ЦБ.

Другие ставки вчера также двигались вниз. Банки продолжают снижать свои котировки по MosPrime, закладывая в них дальнейшее снижение ключевой ставки на завтрашнем заседании Совета директоров ЦБ РФ. 3-месячная ставка MosPrime опустилась до 7,77% (-6 бп), спровоцировав и снижение ставок FRA примерно на 5 бп почти по всей длине кривой. В то же время ставка 1x4 FRA упала до 7,45% (-24 бп), тем самым указывая на то, что рынок ожидает в пятницу снижения ключевой ставки на 25 бп. Большинство ставок процентных свопов снизилось на 4 бп. Изменения на кривой NDF/кросс-валютных свопов были минимальными.