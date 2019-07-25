Впервые с начала года на рынке нефти образовалось контанго
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Однако интерес спекулянтов к подобного рода рисковым активам уже вторую неделю подряд сходит на нет, а вкупе с неутешительными прогнозами относительно темпов роста мировой экономики и отсутствием позитивного сдвига в торговых переговорах США-Китай и вовсе не дает особых поводов к отскоку в нефти. В итоге, впервые с начала года на рынке нефти образовалось контанго (когда ближайший фьючерсный контракт стоит дешевле следующего).
На американскую нефть WTI давление преимущественно оказывала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая хоть и показала существенное снижение в запасах сырой нефти (на 10,8 млн барр.), однако это частично следствие тропического шторма Барри, который парализовал треть добывающих мощностей в Мексиканском заливе 2 недели назад. Кроме того, запасы бензинов сократились всего на 226 тыс. барр., что меньше ожиданий и нехарактерно мало для автомобильного сезона. Загрузка НПЗ и вовсе снизилась на 1,3 п.п., упал и чистый импорт нефти на 0,5 млн барр. По сути, все это отражает слабый спрос в Америке, что давит на цены на нефть.
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