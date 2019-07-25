25 июля ритейлер «Лента» опубликовал операционные и производственные результаты по итогам II квартала и 6 месяцев 2019 года. Квартальная выручка оператора сети супермаркетов и гипермаркетов незначительно увеличилась на 0,4% в годовом выражении и составила 100,2 млрд руб. При этом темпы роста выручки продолжили снижение: за 2 года с I квартала 2017 года до настоящего момента они замедлились с 17% практически до нуля. Во II квартале сопоставимые продажи расширились на 0,8% г/г за счет роста среднего чека на 0,2% и трафика на 0,6%. Кварталом ранее LFL-продажи выросли на 5% г/г.

Быстрая географическая экспансия розничных сетей «Пятерочка» и «Магнит» с 2015 года, а также увеличение их доли на рынках крупных городов создали дополнительные трудности для «Ленты». Имея небольшой магазин рядом с домом, в котором каждый день можно купить свежие продукты, потребители все реже посещают гипермаркеты, чтобы закупаться впрок.

С учетом меняющихся предпочтений покупателей «Лента» решила сделать акцент на развитии сегмента супермаркетов, хотя он и является высококонкурентным в крупных городах. Следуя этой стратегии, в 2017 году ритейлер в 3 раза увеличил число открытых супермаркетов, а в 2018 году – в 3 раза сократил инвестиции в открытие новых гипермаркетов. Во II квартале 2019 года «Лента» открыла всего 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, но в I квартале текущего года закрыла 4 супермаркета. Тем не менее ритейлер подтвердил план открытия 8 гипермаркетов и 7 супермаркетов в течение 2019 года, на что будет потрачено около 15 млрд руб.

Очевидно, что данная стратегия развития супермаркетов уже принесла свои первые плоды. За последние два квартала сопоставимые продажи в сети супермаркетов возросли на 21% г/г и 15% г/г соответственно, тогда как гипермаркеты не могут похвастаться высокими продажами.

В планах ритейлера – реализация инициатив в цифровом маркетинге, призванных увеличить трафик и средний чек покупателей за счет углубленной персонализации индивидуальных предложений. Менеджмент компании рассчитывает, что средства, сэкономленные на открытии новых магазинов, будут потрачены на повышение эффективности бизнеса и увеличение рентабельности.

Однако наиболее интересной и перспективной компанией среди российских ритейлеров является X5 Retail Group. По сравнению с «Магнитом» и «Лентой» она быстрее адаптируется к новым тенденциям в сфере ритейла, что позволяет ей не терять покупателей и сохранять их лояльность. С начала 2019 года акции X5 Retail Group выросли на 26%, тогда как бумаги «Магнита» и «Ленты» торгуются в боковике.