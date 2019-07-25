Рекорды идут за рекордами, однако никакой эйфории по этому поводу нет и в помине. Более того, на рынке ощутимо возрастает нервозность. И яркий тому пример вчерашний день.

Начался он с «наезда» Департамента юстиции на большую четверку технологических компаний — Apple (AAPL, —0,08%), Amazon (AMZN, +0,32%), Alphabet (GOOGL, —0,72%) и Facebook (FB, +1,14%), который объявил о начале расследования деятельности этих компаний в рамках антимонопольного законодательства. Естественно, такие новости не вдохновляют инвесторов на подвиги и в какой-то момент началась массовая распродажа акций этих компаний, в результате чего они провалились на 1 — 1,5%% от закрытия вторника. И под тяжестью этих акций ушел вниз и индекс NASDAQ, терявший в какой-то момент почти 1%.

Но все это было еще до начала торгов и к началу основной торговой сессии страсти немного улеглись и открытие основной торговой сессии прошло в чисто символическом минусе, после чего акции двинулись наверх. Главным драйвером роста по-прежнему остается хорошая выходящая отчетность компаний. И здесь хочется отметить — прежде всего технологических компаний! Поскольку есть и строго обратные примеры. Например, Boeing (BA, —3,12%) и Caterpillar (CAT, —4,48%). Именно благодаря «стараниям» этих двух акций индекс Dow Jones (DJIA-30) оказался вчера намного хуже своих младших собратьев. Если индекс NASDAQ и индекс S&P500 вчера дружно обновили свои исторические максимумы — и абсолютные, и по закрытию, то старина Dow как открылся в минусе, так и оставался в красной зоне в течение всей основной торговой сессии без малейших шансов выйти в плюс.

О нервозности и неадекватном поведении инвесторов свидетельствуют и следующие вещи. Вот вторник достаточно сильно отчитался один из лидеров американского ВПК — компания Lockheed Martin (LMT, +3,10). Однако реакция на эту отчетность позавчера была нулевой в прямом и переносном смысле этого слова. Акции LMT оторвались от нуля чисто символически на несколько сотых долей процента. Зато вчера всех вдруг осенило — о, как круто! — и акции LMT сметали с рынка как горячие пирожки в базарный день, что привело к их росту более чем на 3%.

Также долго раскачивались вчера инвесторы и в акциях телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +3,58%). После выхода отчетности котировки акций этой компании даже уходили в минус, что совершенно не вяжется с тем, что мы увидели в конечном итоге по окончанию торгов.

Вообще следует отметить, что в целом настрой у инвесторов вчера был вполне оптимистичным. Более того, как показала вышедшая после финального колокола отчетность компаний Tesla (TSLA, +1,81%) и Ford (F, +1,57%), даже излишне оптимистичным. Участники рынка вдруг в какой-то момент поверили во всеобщее светлое будущее. Но их тут же окатили ушатом холодной воды — это чтобы не расслаблялись — и на пост-маркете уже после выхода отчетности акции Tesla потеряли более 10% своей стоимости, а Ford — около 5%!

Ожидания рынка 25 июля

Главное событие сегодняшнего дня это заседание Европейского центробанка в ожидании, что он снизит и так уже почти нулевую ставку. Ну и конечно же — продолжающая выходить отчетность компаний. И для Америки гораздо более важным видится именно второе. Да, конечно, и на старуху бывает проруха, и периодически выходит отчетность мягко говоря не вполне соответствующая ожиданиям инвесторов. За последние несколько дней мы получили с этой стороны несколько «звонких оплеух» в виде уже упоминавшийся выше отчетности компаний Boeing, Caterpillar, Tesla, Ford и ряд других. Но все же это скорее исключение, хотя и не очень приятное. Но вот компании технологического сектора одна за другой показывают очень сильные результаты. Так, сегодня ночью это подтвердила и отчетность Facebook (FB), которая вполне оправдала все надежды, и акции господина Цукерберга выросли на пост-маркете всего на 2% только потому, что Facebook находится под перекрестным огнем бесчисленных надзорных правительственных органов.

А сегодня все участники рынка будут ждать выхода отчетности еще от одних знаковых, пожалуй для всей американской экономики, компаний — Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL). Если у Amazon все в порядке и если отчетность выйдет не супер блестящей, то все очень сильно удивятся, то вот от Google к сожалению можно ждать не очень приятных неожиданностей. Alphabet сейчас явно самое слабое звено среди Big Tech компаний, и с этим уже все мысленно смирились.

А кроме этого будет сегодня еще отчетность от Intel (INTC), а также от лидеров биотехнологического сектора — компаний Bristol-Myers (BMY) и AbbVie (ABBV). И это на самом деле еще далеко не полный список. Однако все эти финансовые данные мы увидим уже по окончанию торгов. Ну а сами торги должны стать плавным продолжение вчерашнего дня. Рынок должен немного успокоиться и «затихариться» в ожидании судьбоносного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Поэтому пока оглядываемся, окапываемся и закрепляемся на достигнутых уровнях.