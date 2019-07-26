В четверг на российском рынке акций резко выросли объемы торгов, в чем главным образом стоит благодарить акции Газпрома, на которые пришлось чуть более 50% от всего оборота индекса МосБиржи.

На фоне сообщения о продаже квазиказначейского пакета в 2,93% котировки Газпрома сначала традиционно отреагировали резким снижением, в моменте дойдя до 206 руб., однако затем последовало весьма неожиданное ралли. В моменте рост превышал 7% на фоне ускорения из-за закрытия коротких позиций, и только лишь к концу сессии бумаги газовой компании постепенно снижались.

В результате размещения бумаг Газпрома увеличится его free-float, что приведет к увеличению веса в международных индексах (MSCI Russia, FTSE) и притоку средств фондов, которые ориентируются на оценку индексных провайдеров.

В ходе предложения о продаже на Московской бирже удалось собрать заявки на 198,9 млрд руб. Сумма и цена сделки еще неизвестны, но по рынку пакет стоит около 152 млрд руб.

Многие трейдеры сейчас задают вопрос, а что дальше? У нас умеренно положительный долгосрочный взгляд на акции Газпрома по мере завершения строек, роста свободного денежного потока и дивидендов, но в краткосрочной перспективе крайне сложно оценить потенциал бумаг. Все мы вчера видели насколько нетипичной была реакция котировок Газпрома на информацию о продаже такого крупного пакета. Как правило, такие события оказывают давление на цену, но в случае с Газпромом негативная реакция быстро была выкуплена.

Стоит понимать, что факт продажи столь значительного пакета говорит о том, что будет удовлетворен спрос со стороны крупных инвесторов. А ведь эти средства могли прийти на рынок в обычном формате, способствуя росту цены акций.

Тем временем повышенная волатильность и рост оборотов на рынке крайне позитивно воспринимается акциями Московской биржи, которые вчера выросли на 2,2%. В качестве ближайшего уровня сопротивления по бумагам можно выделить уровень 93,2 руб., до которого еще 1,3%.

Помимо Газпрома крайне позитивную динамку в четверг показали акции Юнипро (+3,87%). Помимо сообщения о том, что энергетическая компания и Русал могут мирно урегулировать спор о расторжении ДПМ Березовской ГРЭС, на котировки положительное влияние оказали сильные операционные результаты за II квартал. Бумаги Юнипро остаются простой и понятной дивидендной историей. Это ставка на увеличение размера выплат уже в следующем году на фоне ожидаемого восстановления 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. Дивидендная доходность по итогам 2020 г. может составить около 11,8% по текущим ценам.

Весьма неплохой отчет вчера опубликовал Магнит. Компания сумела превзойти консенсус-прогноз аналитиков по ключевым показателям за исключением чистой прибыли. Ритейлеру удалось увеличить показатель прироста LFL продаж до +1,7% против +0,6% в предыдущем квартале. При стабильном внешнем фоне вполне возможно восстановление цены акций чуть выше 4000 руб.

Сегодня финансовый отчет ожидается у Яндекса – рассчитываем на сохранение высоких темпов роста выручки (более 30% г/г). Кроме того, финансовые результаты по МСФО планирует опубликовать НЛМК. Отчеты по операционным и производственным показателям также ожидаются у Распадской и ТМК.

По индексу МосБиржи складывается противоречивая картина. С одной стороны, технический потенциал для снижения к 2600-2620 п. еще сохраняется, но в это же время в августе есть предпосылки для умеренного роста. Потенциальные просадки можно рассматривать в качестве повода для точечных покупок в наиболее интересных голубых фишках.

А вот на рынке облигаций продолжается уверенное ралли. Индекс ОФЗ (RGBI) растет уже пятую сессию подряд, обновляя максимальные значения с апреля 2018 г. В котировки закладываются ожидания дальнейшего снижения рублевых ставок.

Вчера были объявлены итоги очередного заседания ЕЦБ. Как и ожидалось большинством участников рынка, процентные ставки остались без изменений. ЕЦБ теперь ожидает, что индикативные ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 г. Макроэкономические данные сигнализируют об ослаблении экономического роста в регионе во II и III кварталах, отметил Марио Драги. Регулятор обратил внимание на ухудшение инфляционных ожиданий в еврозоне. Как результат, ЕЦБ видит необходимость в обширных мерах монетарного стимулирования экономики. Будут изучаться различные варианты поддержки, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления программы QE.

Итоги заседания локально носят нейтральный характер. Заявления регулятора вполне вписываются в концепцию того, что в сентябре может быть снижена депозитная ставка. Также может быть возобновлена программа количественного смягчения. В плане долгосрочных тенденций смягчение риторики мировых ЦБ стало мощнейшим фактором поддержки фондового рынка в этом году.

На фоне мягкой риторики ЕЦБ под локальным давлением оказался курс евро. Пара EUR/RUB в моменте опускалась чуть ниже 70. Что касается курса USD/RUB, то ранее мы видели попытку развить движение наверх. Пока сделать этого не удалось, но все равно в качестве ближайшего ориентира можно выделить область 64-64,5. Снижения курса USD/RUB ниже 62,5 пока не ожидается. Предпосылок к пробою этого очевидного уровня поддержки не появляется. Влияние цен на нефть нейтральное, так как фьючерсы Brent преимущественно консолидируются в боковом формате вокруг области $62-64 за баррель.

Сегодня центральным событием станет заседание Банка России. Ожидаем снижения ключевой ставки на 0,2% – до уровня 7,25%. В пользу такого расклада говорят сразу три фактора. Во-первых, это снижающийся уровень инфляции. Во-вторых, необходимость поддержки общих темпов экономического роста в стране, которые замедляются. В-третьих, сейчас складывается коллективный мировой тренд по смягчению денежно-кредитной политики ключевыми центробанками. При этом каких-то негативных внешних шоков, которые бы заставили Банк России занять консервативную позицию (например, обвал нефти или санкции), сейчас не наблюдается.

Сценарий снижения ставки Банком России до 7,25% вряд ли может вызвать существенные колебания курса рубля или рынка акций/облигаций. Это событие во многом уже заложено в цену.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,09%, нефть Brent в минусе на 0,25%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.