Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Мировые индексы торгуются без единой динамики, в частности, китайские площадки в ходе азиатской сессии преимущественно в плюсе в ожидании нового раунда торговых переговоров, а индексы США и Европы попали под давление вследствие корпоративных отчетов и заседания ЕЦБ. Если отчеты Tesla и Ford изначально были довольно слабыми, что привело к распродажам их акций, то результаты Facebook оказались довольно позитивными, поэтому их снижение можно связать прежде всего с общими проблемами сектора, а именно усилением регулирования над диджитал-компаниями. Ключевая ставка в еврозоне, как и ожидалось, была сохранена на прежнем уровне, но комментарии Драги не порадовали инвесторов.

Глава ЕЦБ не исключил снижение ключевой ставки в перспективе этого или первой половине 2020 года, тогда как ранее по итогам заседаний регулятора такая позиция не звучала, помимо этого, будет продолжаться вливание средств в экономику путем реинвестирования доходов, полученных от выкупленных ранее бумаг. Мы считаем, что и выкуп новых бумаг начнется не позднее осени 2019. Состояние экономики еврозоны и мира в целом было охарактеризовано в контексте неопределенности и сохранения рисков, что и привело к снижению индексов.

Вчера после закрытия американского рынка отчитались Google и Amazon, что будет иметь решающее влияние на сегодняшние торги. При этом инвесторы поставлены перед сложным выбором – прибыль на акцию Amazon оказалась несколько хуже ожиданий, а Google напротив заметно улучшил результаты. Учитывая результаты других компаний, в том числе Intel, Starbucks, рост рынка более вероятен при отсутствии других негативных факторов.

Для российского рынка сегодня важнейшим событием станет заседание ЦБ РФ. Мы считаем, что ключевая ставка будет снижена на 25 б.п. до 7.25%, этот шаг выглядит наиболее оправданным, исходя из текущих макропоказателей, а также динамики рынка. Снижение инфляции и риторика западных регуляторов позволяют снизить ставку, но неопределенность от заседания ФРС 31 июля не позволяет изменить ее сразу на 50 б.п. В базовом сценарии давление на рубль будет минимальным.

Индексы РФ закрылись в плюсе на фоне продажи казначейских акций Газпромом, что увеличит free-float компании и соответственно долю в индексах. Намерение Новатэка продать еще часть «Арктик СПГ2», при чем по более высокой оценке, также позитивно для акций компании в краткосрочной перспективе.